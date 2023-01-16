Mardin’in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik iki farklı adreste yapılan operasyonda,32 adet fişeklemiş halde esrar maddesi,14 gram bonzai uyuşturucu maddesi,5 yüz 4 adet sentetik ecza diye tabir edilen hap, uyuşturucu içme aparatları,1 adet ruhsatsız silah ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden V.S isimli kadın ile Ş.D. isimli şahıs ifadelerinin ardından, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.