Mardin’in Midyat ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda bir adreste yapılan operasyonda, 952 adet uyuşturucu hap, 10 poşet halinde 482 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ş.B., yapılan sorgunun ardından, Midyat Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece ’uyuşturucu imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.