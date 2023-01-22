Mardin’de, Midyat-İdil karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mardin’de, Midyat-İdil karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat-İdil karayolunda 01 F 1401 plakalı aracın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunca devrilerek yol kenarına savruldu. Savrulan aracın içerisinde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralanan A.G., H.B., A.G., B.B., D.G., S.G. ve E.B. Midyat Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının hafifi olduğu ve hayati tehlikesi olmadıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.