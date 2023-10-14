Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil, bisiklet süren çocuğa çarptı 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölcük Mahallesinde, M.K., sevk ve idaresindeki 47 LH 866 plakalı otomobil sürücüsü bisikletle hareket halinde olan M.D., isimli çocuğa çarptı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedeye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.