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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralılarda Ekrem A. ve Furkan A.’ya kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Midyat Devlet Hastanesine sevk etti.

Alınan bilgilere göre, Mardin’den Midyat’a doğru seyir halinde olan 42 EFS 21 plakalı ticari araç, Acırlı Kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

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