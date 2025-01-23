Mardin’in Midyat ilçesinin Başyurt Mahallesi Efeler mezrasında 23 Ocak 1987 yılında terör örgütü PKK’nın baskın düzenleyerek katlettiği 7’si çocuk 10 kişi için anma töreni düzenlendi.

Başyurt Mahallesi Efeler mezrasında 23 Ocak 1987 tarihinde terör örgütü PKK’nın katlettiği 7’si çocuk 10 kişi için anma töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz’ın dua okumasını müteakip günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesine bağlı Başyurt Efeler mezrasında yaptığı açıklamada, 1987 yılında terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen alçakça saldırıda şehit düşen 10 vatandaşımızı rahmetle andı. 23 Ocak, şehitlerimizin yıl dönümü olması münasebetiyle düzenlenen etkinlikte aileler, burada yaşayan vatandaşlar ve kamu kurumlarının temsilcileriyle birlikte şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Akkoyun, “Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet, makamları ali olsun. 1987 yılında burada 10 şehit verdik. Bu şehitlerimizden 7’si çocuktu. Bu mahallemizdeki şehit sayısı, 10 şehidimizin ardından toplamda 30’a çıkmıştır. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz ve dualar ediyoruz” dedi.

Ayrıca, şehitlerin hatıralarına sahip çıkacaklarını belirten Akkoyun, “Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Burada, 7’den 70’e vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, şehit ailelerimiz ve çocuklarımız var. Bizler çocuklarımıza vatan ve bayrak sevgisi ile bilinçli, şuurlu şekilde yetiştireceğiz. Cenabı Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. Ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet eylesin. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek, vatanımız için gayretle çalışacağız. Şehitlerimizin emanetine layık bir yaşam sürmeyi Cenabı Allah bizlere nasip eylesin. Biz de birer evlatları olarak yanlarındayız ve her türlü ihtiyaçlarında onlara destek olacağız. Gazilerimizin de her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, kurum amirleri, askerler ve köylüler katıldı.