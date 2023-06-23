Mardin’in Midyat ilçesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan tarihi sokak ve çarşılarda başlatılan cephe iyileştirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında tarihi sokak ve çarşılarda, onarım, cephe bütünlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İlçede yapılan restorasyon çalışmaları Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldüğü şekilde bitirildi. Estel kentsel sit alanı içerisinde Ortaçarşı Mahallesi’nde 4 bin 200 metre sokak aksı ile Akçakaya- Işıklar Mahallelerinde bin 800 metre sokak aksında bulunan cephelerde geleneksel dokuya aykırı duvar, sıva, derz, doğramalar sökülüp, yerine kent dokusuna ve restorasyon projesine uygun duvar, derz ve doğramalar yapıldı.

Eski Midyat kentsel sit alanı içerisinde bulunan ve ticaret faaliyetleri durmuş şekilde atıl durumdaki tarihi yüz yıllara dayanan 3 çarşının yeniden canlandırılması ve turizme kazandırılması için yenileme çalışmaları yapıldı. Kent dokusuna uygun derz, ahşap kepenk ve camekan imalatları bitirildi.

Proje çerçevesinde; 6 bin metre sokak cephe aksında 14 bin 200 metrekare cephe yüzeyi, 146 kapı yenilendi, 34 ahşap kepenk, 129 pencere, 10 otomatik kepenk yenilendi.