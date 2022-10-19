Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde "narko-alan" uygulaması gerçekleştirdi.

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde "narko-alan" uygulaması gerçekleştirdi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "narko-alan" uygulaması çerçevesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik ilçede bulunan park ve bahçelerde denetimlerde bulunuldu. Yapılan denetimlerde, şüpheli görülen şahıs ve araçlar ekipler tarafından kontrol edildi. Midyat Millet Bahçesi çevresinde görevli polisler tarafından durdurulan şüpheli şahıs üzerinde 6,78 gram esrar uyuşturucu maddesi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.