Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil çarpması sonucu baba ile kızı ölüm ayırdı.

Kaza, Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. M.Y. A. idaresindeki 34 VH 1786 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen çalışan M.K. ve kızı R.N.K.’ye çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba M.K., hayatını kaybetti. Ağır yaralı kızın tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.