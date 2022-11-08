Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli markalardan 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yol kontrol uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli markalardan 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Aramada, araçta çeşitli markalardan 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatılarak, araç içerisindeki şüpheli şahısın emniyete alınarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi.