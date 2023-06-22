Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat ilçe merkezindeki caddeler ile çevre yolunda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte yol sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmak için dört bir koldan yürütmüş olduğu çalışmalarını hem kırsal mahallelerde hem de ilçe merkezlerinde yürütüyor.

Midyat ilçesinin trafik sorununu çözmek için başlatmış olduğu Midyat Çevre Yolu Projesinde sona doğru gelindi. Sıcak asfalt (BSK) serimi yapılan çevre yolu vatandaşların hizmetine açıldı. İlçe merkezindeki 12. Cadde sıcak asfalt serimi tamamlandı. Estel merkez içi yollarda da çalışmalar sona erdi. Şu ana kadar ilçe merkezinde toplamda 10 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı.

Mardin’e en iyi hizmeti sunmak için sahada olduklarını dile getiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kent genelinde, hem kırsalda hem de merkezlerde yol sorunu bırakmamak için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.