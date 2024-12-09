Mardin’den Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda asfalt çalışmaları başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirilmesi sonrası il geneli alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun’un talimatı doğrultusunda Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesinde Diş Hastanesi olarak bilinen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda asfalt çalışmaları hızla başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, güzergâh boyunca yol açma ve düzeltme çalışmalarını tamamlayarak PMT serimine hazır hale getirdi. Ekipler, yol zeminin güçlenmesi için PMT serimini sürdürüyor.

PMT seriminin kısa sürede bitirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştirecek.

Diş Hastanesi yolunun bitimiyle vatandaşlar ile hastane personelinin ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçede ulaşım ağını yüksek standartlara çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.