Kırıkkale’de yolcu midibüsünün çarptığı traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de yolcu midibüsünün çarptığı traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhan G. idaresindeki 71 M 0101 plakalı midibüs, Hacı K.’nın kullandığı 71 FC 531 plakalı traktöre bağlı mibzere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen traktör ters devrildi. Traktör sürücüsü Hacı K. (54) ile yanındaki yolcu Uğur K. (30) yaralandı. Yolcunun bulunmadığı midibüste ise maddi hasar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kaza sebebiyle trafik akışını tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağladı. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.