Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) midi voleybol takımı, midi voleybol ligi grup aşamasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak adını Kocaeli İl Play-Off Finallerine yazdırdı.

2022 yılının Şubat ayında ÇESK bünyesinde kurulan voleybol branşının midi takımı, liginin grup aşamasında rakiplerine şans tanımadı. Çıktığı 6 maçın tamamını kazanan başarılı sporcular 6 maçta sadece 4 set kaybetti. 3 maçta rakiplerine set vermeden sahadan galip ayrılan midi takım, 2 maçta rakiplerine 1’er set kaybetti. Midi voleybolcular 6 müsabakada yalnız 1 maçta 2 set kaybederek rakibini final setinde mağlup etti. Grup aşamasındaki başarılı performansı ile ileriye yönelik ışık veren ÇESK midi takım, 24 Mart Cuma günü 18.30’da final eleme müsabakasında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü ile karşılaşacak. ÇESK midi takım, Kocaeli İl Finallerinden başarıyla ayrılarak Türkiye Şampiyonası’na katılmayı hedefliyor.

ÇESK’in voleybol branşında 80 sporcu lisanslı olarak mücadele ediyor. Antrenörlüğünü Yüksel Doğan ve Ayşe Apohan’ın yaptığı voleybol takımlarının bünyesinde genç, yıldız, küçük ve midi yaş grupları bulunuyor. ÇESK voleybol takımları bu sezon tüm yaş gruplarında ikişer takımla liglerde mücadele ediyor.