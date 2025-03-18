Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yurtdışından uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen şahısların midesinde uyuşturucu kapsül bulundu. Gazltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurtdışından Kayseri’ye uyuşturucu madde getiren şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, yabancı uyruklu R.M.B. (29), S.N.A. (28) ve R.Y.A. (27) yakalandı. Şahısların Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan muayenesinde uyuşturucu madde kapsülleri yuttukları tespit edilerek tıbbi yollarla çıkarıldı. Şahısların midesinde 17 parça halinde 212.8 gram narkotik madde ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, R.M.B., S.N.A. ve R.Y.A. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.