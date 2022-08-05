Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Olağ, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu-İhsangazi karayolu Karaçomak Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Reşit Olağ idaresindeki otomobil, yola serilen mıcır sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Reşit Olağ, ağır yaralandı.

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