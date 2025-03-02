Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 azaldı. MHRS, 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyor.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatları ile yapılan çalışmalarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi' (MHRS) üzerinden randevu bekleyen hasta sayısı yüzde 61 oranında azaltıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, MHRS hizmeti verilen 79 branşın 69’unda AYNI GÜNE randevu verilebildiğinin altı çizilirken, "69 ilimizde ise aynı günde TÜM BRANŞLARDA randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz" denildi.