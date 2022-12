Maher Holding Sigorta Grubu’nu oluşturan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın yüzde 100 hissedarı olduğu MHR Gayrimenkul Yatırımları AŞ, halka açılma yolunda ilk aşamayı tamamlayarak Sermaye Piyasası Kurulundan gayrimenkul yatırım ortaklığı iznini aldı.

Sermaye piyasalarında gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alan MHR Gayrimenkul, Maher Holding’in halka arz sürecindeki ilk şirketi ve aynı zamanda Borsa İstanbul’da sigorta şirketi iştiraki olan ilk GYO olacak. Anadolu Yakası’nın en prestijli binalarından Quick Tower’ı portföyünde bulunduran şirket, geçtiğimiz aylarda stratejik bir karar alarak grubun faaliyet alanlarından biri olan gayrimenkul geliştirme faaliyetini yeniden yapılandırarak halka açılma kararı aldı. Halka arz sürecinde en önemli adımlardan biri olarak SPK’den gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm iznini alan MHR Gayrimenkul’ün halka arzı için çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yenilikçi proje ve ürünlerle sektörde öncü olmayı hedefliyor

Başta sigorta sektörü olmak üzere; finans, bilişim, gayrimenkul, enerji, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren Maher Holding; 30 Mart 2021 tarihinde aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ’nin yüzde 100 oranındaki hisselerini devralarak, şirketin unvanını MHR Gayrimenkul Yatırımları AŞ’ye çevirmişti. Bu devir işlemi sonrasında AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ’nin aktifinde yer alan AND Kozyatağı binasının kiralanabilir alanlarının yaklaşık yüzde 90’ının mülkiyeti ve bina yönetimi, Quick Sigorta AŞ ve Corpus Sigorta AŞ şirketlerine dolaylı olarak geçerek bina, Quick Tower markasını alarak yenilendi.

Ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi olan Quick Tower binası, yaklaşık 73 bin 325 metrekare inşaat alanı, 36 bin metrekare kiralanabilir alanı ve 710 araçlık otoparkı ile 25 katlı LEED Platinum Sertifikası sahibi A+ ofis binasından ve perakende dükkanlarından oluşuyor. Bina, yüzde 100 jeneratör yenilemeye ve kişi başına saatte 50 metreküp temiz hava kapasitesine sahip.

Binada; ilaç, petro-kimya, bilişim, bankacılık, gıda, sigortacılık, finans, ev elektroniği gibi farklı sektörlerden birçok ulusal ve uluslararası firmanın yönetim ofisi yer alıyor. MHR Gayrimenkul, önümüzdeki süreçte yeni gayrimenkul yatırımları için çalışmalarına devam ederken, grubun sigorta ve finans alanındaki sinerjisi ile gayrimenkul alanında yenilikçi projeler ve ürünler geliştirerek sektörde farklılaşan öncü bir GYO şirketi olmayı hedefliyor.

"Türkiye’de ilk defa kefalet teminatı sağlamayı planlıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, MHR GYO’nun halka arz sonrası geliştireceği gayrimenkul projelerinde, gayrimenkul yatırımcılarına Türkiye’de ilk defa bina tamamlama sigortası teminatı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, geliştirilecek projelerin finansman modellerinde çıkarılacak borçlanma ve diğer sermaye piyasası araçları için yine ’Türkiye’de ilk defa kefalet teminatı sağlamayı planlamakta olduklarını’ açıklayan Uluçeçen, söz konusu yeniliklerin Türkiye’nin gayrimenkul, sigorta ve finans piyasaları için radikal değişimler oluşturacağını belirtti.