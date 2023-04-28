Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) Erzurum’da katılımlar sürüyor.

Daha önce farklı partilerde saf tutan ve görev yapan çok sayıda isim, Erzurum’un Aziziye ilçesinde düzenlenen bir programla MHP’ye geçiş yaptı.

Ilıca Kültür Merkezi’ndeki katılım programına MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Aziziye İlçe Başkanı Lokman Acar ve parti yöneticileri ile Erzurum Milletvekili adayı Sinan Demircioğlu da katıldı. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, burada yaptığı konuşmada; Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücüne her geçen gün güç kattığını ifade ederek, “Ailemiz her geçen gün büyüyor, genişliyor ve güçleniyor” dedi.

Erzurum’da siyasi tercihlerini daha önce farklı partilerden yana yapmış olan ve aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda seçmenin MHP saflarına katılmış olmasının aynı zamanda çok özel bir mesaj barındırdığını dile getiren Başkan Yurdagül, konuşmasına şöyle devam etti:

“14 Mayıs, sıradan bir seçim olmadığı gibi, bu katılımlar da sıradan katılımlar değil. Çünkü herkes ama istisnasız herkes, meseleye milli bir pencereden bakıyor ve milli bir refleks gösteriyor. Seçmen, 14 Mayıs’ta kullanacağı oyun sebeplerini de biliyor, doğuracağı sonuçları da biliyor. Ülkenin kimin ellerine bırakılması gerektiğini bildiği gibi, kimlere karşı durulması gerektiğini de biliyor. Dolayısıyla MHP’ye katılım sağlayan değerli hemşehrilerimize ve seçmenlerimize, sergiledikleri bu milli duruştan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ailemize ve aramıza hoş geldiler, sefalar getirdiler”

Konuşmaların ardından MHP’ye katılım sağlayan isimlere parti rozetlerini İl Başkanı Adem Yurdagül, İlçe Başkanı Lokman Acar ve Milletvekili adayı Sinan Demircioğlu birlikte taktı.