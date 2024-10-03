Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde gerçekleştirilecek olan MHP’nin Siyaset ve Liderlik Okulu’nda 20. dönem eğitim programı başlıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle yeni eğitim dönemine 5 Ekim’de başlayacak olan Siyaset ve Liderlik Okulu’nda, Türk milliyetçiliği ve Türk demokrasi tarihi başta olmak üzere diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık ve medya alanlarında eğitim verilecek. 20. dönemde uzman akademisyenler tarafından verilecek ve 12 hafta sürecek eğitimlere 40 öğrenci katılacak.

Başvuruların 12 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yapıldığı eğitim programında, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olma ile tercihen yabancı dil bilme şartları arandı. Başvuruların ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye’nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu’na katılacak 40 öğrenciyi belirledi. Okuldan şimdiye kadar 19 dönemde 662 öğrenci mezun oldu.

Siyaset ve Liderlik Okulu’nun faaliyetleri, Siyaset ve Liderlik Okulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zühal Topçu’nun başkanlığında MYK Üyesi Doç. Dr. Turan Şahin’in koordinatörlüğünde yürütülüyor.