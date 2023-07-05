İstinaf Mahkemesinin, "çocuğa cinsel taciz", "çocuğa cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraat ettiği MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Cihan Kayaalp’in beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Diyarbakır’da E.A. adlı çocuğa çalışma ofisinde cinsel tacizce bulunduğu ve onu alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmesi üzerine görevden alınarak yargılanan MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Cihan Kayaalp’e verilen beraat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin "cinsel taciz", "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Kayaalp hakkında verdiği beraat kararına karşı hem savcılık hem de taraflar istinaf yoluna başvurdu.

Karar oy birliği ile alındı

İstinaf başvurularını inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, tüm tarafların ve savcılığın istinaf başvurusunu reddetti. Talebi inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, deliller ve soruşturma sonuçlarına göre mahkemede oluşan kanaat ve takdire göre Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı.

"Cinsel taciz" yönünden kesin olmak üzere istinaf talebini reddeden 7. Ceza Dairesi, bu suçtan temyiz yolunu kapattı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında ise temyiz yolu açık olmak üzere, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Anayasa ve Yargıtay’a itiraz edilecek

İstinaf başvurusunun reddi kararını oy birliği ile alan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi kararına karşı, mağdur vekilleri itiraz yoluna başvurmaya hazırlanıyor.

Mağdur vekilleri, "cinsel taciz" suçundan verilen beraat kararı kesin olması nedeniyle Yargıtay’a başvurma yolu bulunmamasından dolayı Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Mağdur vekilleri, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise itiraz yolu açık olması nedeniyle Yargıtay’a itirazda bulunmaya hazırlanıyor.