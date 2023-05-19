Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde büyükşehirler arasında en çok oy oranına Kayseri’de ulaştığı ortaya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Milliyetçi Hareket Partisi, yüzdesel olarak en çok oyu Kayseri’den aldı. 180 bin 88 oy ile Kayseri’de seçmenin yüzde 19’unun oyunu alarak 2 milletvekili çıkaran Milliyetçi Hareket Partisi’nde İsmail Özdemir ve Baki Ersoy yeniden Kayseri Milletvekili seçildi. 30 büyükşehirin 9’unda milletvekili çıkaramayan MHP,

Türkiye genelinde çıkardığı 50 milletvekilinden 31 milletvekilini büyükşehirlerde çıkardı. 2018 seçimlerine göre yüzde 1 oy kaybeden MHP’nin ayrı liste kararı, önceki seçime göre fazladan bir milletvekili çıkarmasını sağladı. 50 sandalyeyle mecliste temsil imkanı kazanan MHP’nin büyükşehirlerdeki durumu ise dikkat çekti. MHP’nin milletvekili sayısının İstanbul’da 8’den 5’e, Ankara’da 5’ten 3’e, İzmir’de ise 2’den 1’e düştüğü seçimde Büyükşehirler arasında en çok oy oranına Kayseri’de sahip olduğu ortaya çıktı.

MHP’nin Türkiye genelinde büyükşehirlerde aldığı oy oranına göre sıralama ve Büyükşehirlere göre milletvekili sayısı şöyle :

MHP, Kayseri’de 180 bin 088 oy ve yüzde 19 ile 2 milletvekili, Erzurum’da 71 bin 509 oy ve yüzde 17 ile 1 milletvekili, Kahramanmaraş’ta 101 bin 197 oy ile yüzde 16 ile 2 milletvekili, Konya’da 202 bin 075 oy ve yüzde 14 ile 2 milletvekili, Manisa’da 137 bin 929 oy ve yüzde 14 ile 1 milletvekili, Samsun’da 126 bin 106 oy ve yüzde 14 ile 1 milletvekili, Malatya’da 54 bin 607 oy ve yüzde 12 ile 1 milletvekili, Hatay’da 104 bin 558 oy ve yüzde 12 ile 1 milletvekili, Ordu’da 63 bin 024 oy ve yüzde 12 ile 1 milletvekili, Sakarya’da 83 bin 999 oy ve yüzde 12 ile 1 milletvekili, Mersin’de 142 bin 977 oy ve yüzde 11 ile 1 milletvekili, Adana’da 149 bin 881 oy ve yüzde 11 ile 2 milletvekili, Ankara’da 388 bin 078 oy ve yüzde 10 ile 1 milletvekili, Trabzon’da 57 bin 206 oy ve yüzde 10 ile milletvekili çıkaramazken, Şanlıurfa’da 88 bin 642 oy ve yüzde 9 ile 1 milletvekili, Antalya’da 163 bin 915 oy ve yüzde 9 ile 2 milletvekili, Gaziantep’te 108 bin 262 oy ve yüzde 9 ile 1 milletvekili, Bursa’da 177 bin 708 oy ve yüzde 8 ile 2 milletvekili, Balıkesir’de 70 bin 662 oy ve yüzde 8 ile 1 milletvekili, Aydın’da 64 bin 983 oy ve yüzde 8 ile milletvekili çıkaramazken, Kocaeli’de 112 bin123 oy ve yüzde 8 ile 1 milletvekili, Denizli’de 58 bin 729 oy ve yüzde 8 ile, Eskişehir’de 43 bin 670 oy ve yüzde 7 ile milletvekili çıkaramazken, İstanbul’da 606 bin 377 oy ve yüzde 6 ile 5 milletvekili, Tekirdağ’da 47 bin 306 oy ve yüzde 6 ile, Muğla’da 42 bin 772 oy ve yüzde 6 ile, Van’da 25 bin 514 oy ve yüzde 4 ile, Mardin’de 13 bin 800 oy ve yüzde 3 ile, Diyarbakır’da 10 bin 207 oy ve yüzde 1 ile milletvekili çıkaramazken, İzmir’de 155 bin 377 oy ve yüzde 5 ile 1 milletvekili çıkardı.