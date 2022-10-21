Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Millet İttifakı’nı zillet ittifakı olarak nitelendirerek, "Zillet ittifakı ülkeye yarar sağlamayan çok zararlı bir ittifak haline geldi" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Millet İttifakı’nı zillet ittifakı olarak nitelendirerek, "Zillet ittifakı ülkeye yarar sağlamayan çok zararlı bir ittifak haline geldi" dedi.

MHP önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak olan genel seçim hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde illerde mitingler düzenleyen MHP, 6’ıncı mitingini 23 Ekim Pazar günü Manisa’da geniş katılımla gerçekleştirecek. Gerçekleştirilecek miting öncesi çevre illeri ziyaret eden MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Teşkilatı’nı ziyaret ederek il ve ilçe yöneticileri ile partililerle buluştu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Semih Yalçın, MHP’nin bir yıldan uzun bir süre önce sahaya indiğini ve 2023 seçim çalışmalarını çok erken bir tarihte başlattığını ifade ederek, "Özellikle geçtiğimiz yıl 4 Eylül’den itibaren partimiz öncelikle bölge toplantılarını ve sonrasında il toplantılarını gerçekleştirdi. Hemen arkasından da tüm Türkiye’yi taramak suretiyle ilçeleri tek tek ziyaret ettik. İlçe İlçe Anadolu Aydınlatma ve Anlatma Toplantıları şekli ile bir konsept, bir anlam yüklediğimiz bu ziyaretlerimizde 966 ilçeye ulaşıldı ki bu da Türkiye için çok ciddi bir rakam. Bunun hemen arkasından da 8 Ekim 2022 tarihinde de Köyüm Benim Sohbet Toplantıları adı altında yeni bir çalışma planlandı. Bu planlamaya göre köylerimiz ziyaret edilerek ’milletin efendisi’ olarak adlandırdığımız köylülerimiz ile hem siyaset konuşacağız, hem gündemi konuşacağız hem de onların dertlerini dinleyeceğiz. Biz de MHP olarak Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde neler yapmaya çalıştığımızı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yaşatılması adına nasıl tedbirler almamız gerektiğini izah edeceğiz. Böylelikle MHP Haziran 2023 seçimlerine kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek" dedi.

"23 Ekim Pazar Günü Manisa’da geniş katılımlı miting düzenlenecek"

Seçim çalışmaları çerçevesinde miting programlarını planlamaları yaptıklarını ve başta Sivas olmak üzere; Bursa, Kayseri, Erzurum ve Konya’da birbirinden güzel anlamlı 5 büyük mitingi açık hava toplantısı şekliyle gerçekleştirdiklerini kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Partililerimiz ve halkımız ile bir araya geldi. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bey MHP’nin istikametinin ne olduğunu, seçime doğru gidişte ne yapmaya çalıştığını ilk elden izah etti. Bundan sonraki programlarımızda da bu çabamız sürecek. Bugün burada olmamızın sebebi Pazar günü Manisa’da gerçekleştireceğimizi 6’ncı büyük mitinge katılım sağlamak üzere hazırlanan arkadaşlarımızı yerinde ziyaret etmek, onların çalışmalarına eşlik etmektir. Gün boyu gerek Uşak, gerekse Denizli illerimize uğrayarak teşkilatlarımızın yapmış oldukları çalışmaları inceledik. Değerli arkadaşlarımız Pazar gününe hazır haldeler ve hep birlikte Manisa’ya geçip partimizin genel başkanı Bahçeli beyi orada bekleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Millet İttifak’ını ’zillet ittifakı’ olarak nitelendiren Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP’nin gerek yönetici kadrosu, gerekse illerimizdeki başta il başkanından tutun teşkilatın her kademesindeki değerli arkadaşlarımız, Cumhur İttifakı anlayışının nereye ve ne şekilde hitap ettiğini vatandaşlarımıza izah etmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de tabi ki zillet ittifakının içine düştüğü o sefilliği anlatıyorlar. Artık bu ittifak ülkeye fayda sağlamayan çok zararlı bir ittifak haline gelmiştir. Bunları vatandaşlarımıza anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz."

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın’ı İl Başkanı Haluk Alıcık ve Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ile yönetim kurulu üyeleri karşılarken, ziyarette MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri Deniz Depboylu ve Burak Pehlivan da hazır bulundu.