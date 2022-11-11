Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, 2023 seçimlerinin Türkiye’nin istikbali açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, 2023 seçimlerinin Türkiye’nin istikbali açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bir otelde gerçekleşen Velioğlu Aşireti aile toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın’ın yanı sıra, MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MYK üyesi Ömer Ekici, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan MHP MYK üyesi Ömer Ekici, Velioğlu Aşireti’nin her zaman olduğu gibi devletinin yanında olduğunu ifade ederek "Tarihi boyunca devleti, vatanı ve bayrağını kutsal bilerek yaşayan ailemiz gerek vatan savunmasında, gerekse bölücü hainlere karşı devletimizin verdiği mücadelede yer almıştır" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın’da Velioğlu Aşireti’ne mensup olduğunu ve aile buluşmasına katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu köklü ailenin nereden gelip nereye gittiğini hangi kollarının hangi farklı şehirlerde olduğunu araştırmamız gerekiyor" dedi. Siyasi çalışmalarına da değinen Yalçın, MHP olarak Eylül ayından itibaren sahada olduklarını anımsatarak, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak insanımıza kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülke ve millete nasıl hizmet ettiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 7 ay sonra seçimler olacak. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin istikbali olacak. Bunun önemini vatandaşlarımıza anlatma gayreti içerisindeyiz. Her gittiğimiz yerde aldığımız olumlu tepkiler bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu