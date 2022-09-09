Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalle ziyaretlerinde yaptığı açıklamada, özellikle kırsal alanda vatandaşların tarımsal üretiminin sürdürülebilir olması için önemli olan sulama suyunun enerji giderlerini en aza indirilmesi için köylere hibe destekleriyle güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulması konusunun takipçisi olacağını bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, kırsal mahalle ziyaretlerinde yaptığı açıklamada, özellikle kırsal alanda vatandaşların tarımsal üretiminin sürdürülebilir olması için önemli olan sulama suyunun enerji giderlerini en aza indirilmesi için köylere hibe destekleriyle güneş enerjisi sisteminin (GES) kurulması konusunun takipçisi olacağını bildirdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Battalgazi İlçesi kırsal mahalle ziyaretlerinin 6. programını 6 köye yaptığı ziyaretlerle tamamlayarak, Battalgazi bölgesinde 6 programda toplam 42 köye ulaştı.

Fendoğlu, beraberindeki MHP Battalgazi ilçe Başkanı İlhan İlhan, partili yöneticilerden oluşan MHP heyeti, sırasıyla Beydağı, Hisartepe, İspendere, Çolaklı, Kapıkaya ve Meydancık kırsal mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Fendoğlu, köylerde vatandaşlardan özellikle sulama suyu ve sulama suyundan kaynaklı enerji giderleri konusunda yoğun bir sorunun yaşandığını belirterek, “Köylerimizde tarımsal üretimin önemi çok büyük. Tarımsal üretiminin artık stratejik bir sektör olduğu ve ülkelerin artık önümüzdeki dönemler için en büyük planlamalarında birinci sırayı tarımsal üretiminin aldığı bir gerçektir. Pandemi ve Ukrayna krizi sonrasında tarımsal üretim artık savunma sanayi kadar önem kazandı. Bu nedenle tarımsal üretim yapan vatandaşlarımın yaşadığı sorunlara kısa sürede kalıcı çözümler bulmak zorundayız. Köy ziyaretlerimde özellikle vatandaşlarımız sulama suyu ve sulama suyundan kaynaklı enerji giderlerinden dolayı sorunlarını aktarıyorlar. Bu sorun bütün köylerimizde dile getiriliyor. Bu konuda merkezi hükümetimizin ve yerel kurumlarımızın kaynaklarını birleştirerek köylerimize tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için enerji maliyetini düşürülmesi çerçevesinde güneş enerjisi santrallerinin kurulmasına destek ve katkı sunulmalı. Bu konuda girişimlerde bulunacağım. Köylerimize güneş enerjisi santrallerinin kurulması için hibe desteği sağlanması için bakanlıklarımız ve kurumlarımız nezdinde girişimlerim olacak” ifadelerini kaydetti.

“Cumhur ittifakı kızılelma seferberliğidir”

MHP’nin tüm teşkilatları ile 2023 seçim çalışmalarına şimdiden başladığını vurgulayan Fendoğlu, “MHP Genel Başkanımız, Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin 4 Eylül Sivas mitinginde ifade ettiği gibi, ‘Milletin felahı, ferahı, fecri, refahı ve fenalıkların defi için geceyi gündüze katan aklıselim, kalbiselim Cumhur ittifakı oldukça Türkiye’nin batışını görmek ebediyete kadar muhal bir hayal kalacaktır. Bu nedenle bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Cumhur İttifakı tarlasındaki çiftçinin, tezgahındaki işçinin, dairesindeki memurun, dükkanındaki esnafın, yıllarca ülkesi için çalışmış emeklinin, gariplerin, mazlum gönüllerin, dul ve yetimlerin can beraberidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu muazzez hedeflere vasıl olmak için canla başla çalışmaktadır. Cumhur İttifakı Kızılelma seferberliğidir. Cumhur İttifakı ya istiklal ya ölüm iradesinin mirasçısıdır.’ Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin göstermiş olduğu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm teşkilatlar olarak, son ana kadar canla başla çalışacağız, teşkilatlarımız dimdik ayaktadır, milletimizin hizmetindedir’’ diye konuştu.