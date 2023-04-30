Milliyetçi Hareket Partisi Aydın 1. Sıra milletvekili adayı Deniz Depboylu, düzenlediği basın toplantısında basınla tanışmak istediği sırada adeta şok yaşadı. Aydın’da yayın yapan yerel bir internet sitesinin köşe yazarı ile Depboylu arasında yaşanan diyalog salonda adeta soğuk rüzgar estirirken her türlü eleştiri ve öneriye açık olduğunu belirten Depboylu, köşe yazarının gönlünü almasını bildi.

Seçim çalışmaları dolayısıyla Aydın’da sabah kahvaltısını basın mensupları ile yapan MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, toplantıya basın mensupları ile tanışarak başlamak istedi. Tanışma sırası Aydın’daki internet haber sitelerinden birinde köşe yazarlığı yapan Ahmet Gözen’e gelince ‘sizi tanıyorum’ diyen Deniz Dopboylu’ya ‘Tanıyorsanız benim adımı söyler misiniz’ diye cevap veri. Depboylu, “Köşe yazdığınız sitede fotoğrafınızı görüyorum, oradan tanıyorum” diye cevap veren Depboylu’ya yıllardır ulaşamadığını belirterek sitem eden köşe yazarı Gözen yaşadıklarına sitem etti. Gözen, Milletvekili adayı Depboylu’ya, “Telefonlara cevap vermiyorsunuz. Yıllardır size ulaşamadım” diye konuştu. Köşe yazarının tepki ve önerilerini anlayışla karşıladığını belirten Depboylu, ortamı yumuşatmasını bildi.

Toplantıda gazeteciler, bir dönem Aydın milletvekilliği yapmış olan ve uzun süredir de partinin değişik kademelerinde görev yapmış olan Depboylu’nun basından uzak halini eleştirdi.