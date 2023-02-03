Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ‘Adım Adım 2023 Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun’ programı nedeniyle MYK üyeleriyle birlikte Gümüşhane’ye geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ‘Adım Adım 2023 Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun’ programı nedeniyle MYK üyeleriyle birlikte Gümüşhane’ye geldi.

"Adım Adım 2023 Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" programı nedeniyle partililerle bir araya gelen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 6’lı masa tarafından yayınlanan ortak mutabakat metnini de eleştiren MHP’li Taşdoğan, "Karşımızda bir ‘Zillet İttifakı’ oluştu. Onun hakkında çok konuşmaya gerek yok, ne olduğunu görüyorsunuz. Türkiye’ye ne vadediyorlar? Geçen vaatlerini yayınladılar, teröre teslimiyet vadediyorlar. Ne diyor? KHK’yla atılanları FETÖ’cülerle PKK’lıları, DHKP-C’lileri yeniden iade edeceğini söylüyor. Türkiye’yle ilgili uluslararası güçlere teslimiyetten bahsediyor. Beyefendi Davos’a gidiyor, Türkiye’yi şikâyet ediyor. Biri diyor ki 6’mız birden kabul etmezsek seçime gideriz; kaos vadediyor, terörizm vadediyor, Türkiye’yi durağanlaştırmaktan bahsediyor. Türkiye’yi Cumhuriyet öncesine çevirmekten bahsediyorlar. Seçime 100 gün kalmış, bir adayları yok. Türkiye’yi bunlara mı teslim edeceğiz? Milli iradeyi bunlara mı teslim edeceğiz? Bunlara teslim etmemek için ekonomik şartlardan dolayı kızgın veya başka sebeplerden kızgın, üzgün vatandaşlarımız varsa ulaşıp anlatın ve bunlara Türkiye’yi teslim etmeyin. Hep beraber çok güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Bu anayasa 1982 Anayasası, Kenan Evren’in çıkardığı bir Anayasa. MHP’de diğer partiler de bu Anayasa’dan memnun değiller. O zaman Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu bize verin; biz 48 vekille bunu yaptık, bize 148 vekil yapın ne yapacağımızı seyredin, 248 yapın ne yapacağımızı hayal edin. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Genel Başkanımızın tabiriyle kararımız belli, adayımız net diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devlet Bahçeli Gümüşhane’ye ayrı bir muhabbet besliyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gümüşhane’yi çok önemsediğinin altını çizen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Liderimiz Devlet Bahçeli, Gümüşhane’ye gelirken emir ve talimatlarını almak için yanına uğradığımızda Gümüşhane deyince gözlerinin ışıldadığını ve Gümüşhane’yi ne kadar muhabbetle sevdiğini karşısındakine hissettiriyor. Onun için bugün burada a takımından 4 arkadaşıyla birlikte sizinle beraberiz. Bizim burada bulunma amacımız, Türkiye yeni bir yüzyıla, ikinci bir yüzyıla giriyor; biz buna Türk ve Türkiye Yüzyılı diyoruz, lider ülke Türkiye diyoruz. 2023’e girerken tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan Cumhuriyet’i birinci gününde kurarken, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara ve İzmir gibi adım adım yürüdüğü; 1919’dan 1923’e adım adım yürüdüğü gibi biz de buradan aldığımız şevkle 2023’e adım adım yürümeye karar verdik. İlk olarak bölge toplantıları yaptık, daha sonra il il Türkiye’yi gezdik. İl İl Anadolu Adım Adım 2023 programıyla beraber MYK üyelerimiz ve partililerimizle beraber ülkemizin her köşesine giderek gidilmedik yer bırakmadık. Sonra ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarına devam ettik. Arkasından Köyüm Benim projesiyle devam ettik ve bugün de Ahi Evran’dan kökünü alan esnafımızın Ahilik nedeniyle esnafımızı ziyaret etmek için buradayız. Gördüğünüz gibi biz milletimizle kucaklaşıyoruz, milletimizle gelecek yüzyıla Türkiye’yi hazırlamak istiyoruz. Diğerlerinin nerede hamburger yiyerek hazırlandığını zaten seyrediyorsunuz" dedi.

"Gümüşhane bizim için kıymetlidir"

MHP’ye olan desteğin 14 Mayıs seçimlerinde artacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan MHP’li Taşdoğan, "Burası 150 bin nüfuslu Anadolu’nun en güzide illerinden birisi. Burası Evliya Çelebi’nin gümüş şehri diye tabir ettiği bir şehirdeyiz, gümüş ve altınla dünyaya nam salmış bir ildeyiz. Onun dışında MHP’ye her zaman teveccüh etmiş bir şehirdeyiz. 2018 Haziran seçimlerinde yüzde 20,73’le bize Türkiye ortalamasının üzerinde bir destek verdiler, Allah razı olsun. Mahalli idare seçimlerinde 6 ilçemiz var, 4’ünü MHP kadrolarına emanet ettiniz, insanüstü bir hizmet veriyorlar. Gümüşhane bizim için kıymetlidir, Gümüşhane MHP’ye ve yüzde 78 ile Cumhur İttifakı’na ciddi bir destek vermiş bir şehrimiz, burada olmaktan mutluyuz. Bu desteğin 14 Mayıs’ta daha da artacağını, Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanı’na olan teveccühün artacağına inanıyoruz; MHP’nin 48 vekille neler yaptığını, 148 olursa neler yapabileceğini, 248 vekille yapacaklarımızı anlatacağız" diye konuştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile birlikte MHP MYK üyeleri Musa Küçük, İdris Aydın Ali Uçak ve Mustafa Aksoy, MHP il yönetimi, MHP’li belde belediye başkanları ve partililer katıldı.