MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan, seçim sürecinde kendisine verdikleri destek için hemşerilerine ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.

14 Mayıs seçimleri kapsamında partisi tarafından Aydın’da ikinci sıradan aday gösterilen MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, partisinin başarısı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için sahada var gücüyle mücadele ettiğini belirterek bu mücadelesinde kendisini yalnız bırakmayan herkese müteşekkir olduğunu söyledi. Gittiği her yerde vatandaşlardan yoğun ilgi ve sevgi gördüğünü belirten Pehlivan, bir mesaj yayımlayarak, “Seçim süreci boyunca dua ve desteklerini esirgemeyen tüm Aydınlı hemşerilerime, İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız, KAÇEP (Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları) başkanlarımız, Ülkü Ocakları Başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin ilkeli, kararlı, fikri müktesebata uygun siyaset anlayışı ile Kızılelmamız Türk ve Türkiye Yüzyılına güçlü adımlarla ’gönül seferberliği’ ile hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Gelen Türk Asrı, geleceğin gücü Türkiye’dir. Yine buluşacağız, yine meydanlarda olacağız. Hep birlikte gönüllere girmeye devam edeceğiz. Bu daha bir Bismillah. Saygı ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.