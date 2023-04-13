Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 1. sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Zillet cephesi gerçekte muhalefeti Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımıza değil, bizzat Türkiye’nin kendisine yapmıştır. Türk milleti ile bir ve beraber olamayanlar Türk milletinin hasımlarıyla kol kola girmişlerdir” dedi.

28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, MHP Kayseri milletvekili adayları, parti yönetimi, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda konuşan MHP Kayseri 1. sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, Millet İttifakı’na eleştirilerde bulunarak, “Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi ve Cumhur İttifakı, Türkiye’ye yönelmiş bulunan beka tehditlerinin ortadan kaldırılması, milli güvenliğimizin daha da güçlendirilmesi ve 21’inci yüzyılda Türk asrında, Türk yüzyılında milli ülkülerimizin gerçekleştirilmesi için muazzam başarılara imza atmıştır. Bütün bunlar olurken, karşımızda bulunan zillet cephesi ise gerçekte muhalefeti Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımıza değil, bizzat Türkiye’nin kendisine yapmıştır. Türk milleti ile bir ve beraber olamayanlar Türk milletinin hasımlarıyla kol kola girmişlerdir. Ankara’da iktidar aramayanlar Washington’dan, Brüksel’den medet umar hale gelmiştir. Ezanlarımızdan rahatsız olanlar dönüp, diğer tarafta bu milletin kutsallarına hakaret eden ne kadar kesim varsa hepsine sözde demokrasi ve özgürlük adı altında sahip çıkar görüntüsü sergilemişlerdir. Cumhur İttifakı Türklüğün muazzam kudretinin daha da ileri bir seviyeye taşınması noktasında kararlı bir irade ortaya koyarken, karşımızda bulunan zillet ittifakı ne yazık ki Türkiye hasımlarının oyunlarında ve hesaplarında payanda olmuşlardır” şeklinde konuştu.

"Türk milletinin artık küresel bir düzeyde süper güç olmak suretiyle adil nizamı tesis etme sorumluluğunu eline alma vakti gelmiştir"

Özdemir, “Biz ‘Doğu Akdeniz’de bu milletin helali olan, bu milletin rızkı olan, bu milletin kendisine ait olan doğal gaz ve petrollerimizi arayalım, çıkaralım, bunları Türkiye’nin ekonomisine kazandıralım’ derken, bu anlamda da hem güvenlik politikalarımızda hem ekonomik politikalarımızda hem enerji politikalarımızda hem de diplomasi sahamızda kararlı bir duruş sergilerken, diğer yandan zillet ittifakı mensubu siyasi partiler Türkiye’nin bu tutumunu adeta Yunanistan ile aynı dil birliği ve aynı ağız birliği içerisine girerek, Türkiye’nin saldırgan bir tavır benimsediğini iddia etmiştir. Türk milletinin artık küresel bir düzeyde süper güç olmak suretiyle adil nizamı tesis etme sorumluluğunu eline alma vakti gelmiştir. Alemlere nizam vermek kudretimizle beraber Cumhur İttifakı da zaten bu anlayış içerisinde olduğunu geri de bıraktığımız seçimlerde de ilan etmiştir. Bundan asla hiçbir şekilde sapmamız söz konusu olmayacaktır. Bu milleti kendi topraklarında bölebileceğini ve boğabileceğini düşünenler yeri geldiğinde kendi topraklarındaki asıl bölünmeyi nasıl yaşayacakları 21. Yüzyıl bunu gösterecektir” diye konuştu.

“Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri’de birinci parti olacaktır”

MHP Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Baki Ersoy da, 14 Mayıs’taki milletvekili seçimlerinde MHP’nin Kayseri’de birinci parti olarak çıkacağını söyledi. Ersoy sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bizler sizlere mahcup olmama adına gece demeden, gündüz demenden ‘sevdamız Kayseri’ diyerek, çalıştık. Bunu bütün Türkiye biliyor. Buradan bir iddia ortaya koymak istiyorum. İnanın Kayseri 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına Türkiye’nin en başarılı şehri olacaktır. Bunu şunun için söylüyorum; ben Türkiye’de birçok şehre gidiyorum ve gittiğim yerlerdeki teşkilat yapılarının hepsini görüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel çalışmaların altına imza atıyorlar. Ancak bizim Kayseri’miz başkadır. Kayseri milliyetçi, ülkücü hareketin kalesidir. Bizim birinci görevimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak seçtirmektir. O bize emanettir. Ülkücü delikanlı olur, delikanlı sözünde durur. Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah’ın izniyle 14 Mayıs gecesi acık ara Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz. Diğer taraftan milliyetçi, ülkücü hareketin bir evladı olarak söylüyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri’de birinci parti olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum. Ben TBMM’de sağ tarafıma baktığımda PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’li vatan hainlerini görüyorum. Sol tarafıma baktığım zamanda partimize ihanet edenleri görüyorum. HDP’nin 70’in üzerinde milletvekiliyle temsil edildiği TBMM’de milliyetçi hareket partisi 48 milletvekiliyle temsil edilmemelidir. Bu bizim çok gücümüze gidiyor. Benim sizden istirhamım ve talebim şudur; biz milliyetçi, ülkücü hareketin kalesi olan sevdamı Kayseri’de yaşıyoruz. Kayseri’ye yakışan milliyetçi, ülkücü hareketin özellikle önümüzdeki seçimlerde birinci parti olarak çıkmasıdır.”