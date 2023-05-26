Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Gıda krizinin beraberinde getireceği insani krizin aşılması konusunda Türkiye ciddi bir sorumluluk üstlendi” dedi.

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk Dış Politikası’ konulu konferans düzenlendi. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Gıda krizinin beraberinde getireceği insani krizin aşılması konusunda Türkiye ciddi bir sorumluluk üstlendi. Tahıl koridoru anlaşması yapmak suretiyle bütün dünyada gelişmiş ülkeler yahut küresel güçlerin başaramadığını Türkiye başardı ve aynı anda iki taraf ile de görüşebilen makul bir diplomasi faaliyeti yürüterek her iki kesimi de belirli ölçülerde anlaştırdı ve bugün tahıl koridoru anlaşmasının hayata geçmesiyle de bütün dünyada ihtimalli ve şiddeti giderek artan gıda krizinin aşılmasında Türkiye öncü bir rol oynadı. Dolayısıyla bize göre küresel diplomasi artık yeniden bir tabir kazanmış oldu. Girişimci ve insani dış politikamız sayesinde Türkiye’nin hakemliğinde artık bölgesel ve küresel meselelerin çözüm noktasında yeni bir adres daha bütün insanlığın bütün ülkelerin gündemine girdi. Geçmişte bu müzakerelere baktığımız vakit Washington’da yürütülürdü, Londra’da yürütülür de ya da Paris’te yürütülürdü ama artık dünyayı etkileyen bütün krizlerin aşılmasında var olan anlaşmaların adı Ankara Anlaşması ya da İstanbul anlaşması olarak da anılmaya başladı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’ye dışardan yönelen beka tehditlerinin bertaraf edildiğini dile getiren Özdemir, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk dış politikası çok ciddi somut kazanımlar elde etmiştir. Geride bıraktığımı bu 5 yıllık zaman zarfında ilk olarak ülkemize dışardan yönelen beka tehditlerinin bertaraf edilmesi konusunda diplomasi sahasında elde ettiğimiz başarılardır. İkinci olarak Irak’ta terör koridoru kurulması projesinin engellenmesidir. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesinden bu yana sınır ötesine 6 askeri harekat gerçekleştirilmiş ve buralar terör unsurlarından arındırılmış, normalleştirilmiş aynı zamanda başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere ülkemizde misafir olarak bulunan kardeşlerimizin tekrardan yerlerine huzur ve güven içerisinde dönmeleri de tesis edilebilmiştir. Üçüncü olarak da egemenlik sahalarımızın korunmasında önemli bir ivme yakalanmış ve Doğu Akdeniz gündemi Türkiye’nin lehine kesin olarak değişmiştir. Türkiye’ye Akdeniz’deki enerji ve paylaşım projelerinden dışlama gayretleri böylelikle rafa kaldırılmak zorunda olmuş, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatleri yine koruma altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik de, “Türk milleti yeryüzü var olduğundan bu yana vardır. Türkiye Cumhuriyet’i devlerine kadar geçen tarih sahnesinde şanlı Türk milleti Türk yüzyılı ile şahlanacak ve dünya yeniden Türklüğün olacaktır” dedi.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Ülkü Ocakları Kayseri Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.