Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ailelerin maddi yetersizlik ve benzer nedenlerden dolayı özellikle üniversitelerde okuyan engelli bireylerin eğitimlerini yarıda bırakmalarının önüne geçebilmek amacıyla geri ödemesiz eğitim bursu verilmesi için kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ailelerin maddi yetersizlik ve benzer nedenlerden dolayı özellikle üniversitelerde okuyan engelli bireylerin eğitimlerini yarıda bırakmalarının önüne geçebilmek amacıyla geri ödemesiz eğitim bursu verilmesi için kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, vermiş olduğu kanun teklifi ile 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi’nde değişiklik yaparak, yükseköğrenime başlayan, sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen ve talep eden öğrencilere geri ödemesiz öğrenim bursu verilmesini amaçlıyor.

Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, vermiş olduğu kanun teklifinin gerekçesinde, ülkedeki engelli bireylerin eğitim-öğretim, topluma katılım, istihdam ve erişilebilirlik vb. birçok alanda çeşitli sorunlarla karşılaşmakta olduklarını belirterek, “Sosyal refah anlayışının gelişmesi ve sosyal adaletin sağlanma çabaları ile bu sorunlara çözümü bulunabilmektedir. Ancak çözüm için gerekli uygulamaların geliştirilmesi ve gerekli adımların atılması sadece engelli bireylerin ve onların yakın çevresinde yer alan kişilere bağlı değildir. Engelli bireylerin yaşadıkları sorunların çözümü tüm bireylerin ve sistemlerin farkındalığının artmasına ve bu doğrultuda çaba göstermesine bağlıdır” açıklamasında bulundu.

Engelli bireylerin olması gereken ve olduğu tüm sistemler göz önüne alınarak geliştirilmesi, yasaların konulması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için zeminin hazırlanması gerektiğini ifade eden Özdemir, verdiği kanun teklifinin gerekçesinde, “Üniversiteler birey ve toplumun gelişimini sağlayan önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir. Bugün üniversiteler yaptıkları araştırmalar ve uygulamalarla topluma ve dünyaya yön vermektedir. Böylesine önemli bir kurumların içerisinde engelli bireylerin nitelikli bir biçimde yer alamaması üniversitelerin amaçlarıyla ve uygulamalarıyla örtüşmemektedir. Sosyal refahın ve adaletin gerçekleştirilmesi engelli bireylerin de her alanda olması beklendiği gibi yükseköğretim kurumlarında da engelli bireylerin var olmasıyla ilişkilidir” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ailelerin maddi yetersizlik ve benzer nedenlerden dolayı özellikle üniversitelerde engelli bireylerin eğitimlerini yarıda bırakmalarının önüne geçebilmek amacıyla geri ödemesiz eğitim bursu verilmesinin sosyal adaletin sağlanması açısından da yerinde bir uygulama olacağını ifade etti.