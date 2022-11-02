MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Azerbaycan’a asker gönderme tezkeresinin bir yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili MHP Grubu adına söz aldığı konuşmasında; 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ile enerji nakil hatlarına saldırması üzerine karşı harekâta başlamış olduğuna değinerek; “Kırk dört gün süren şanlı ve kahramanca mücadele neticesinde, Azerbaycan’la birlikte tüm Türk dünyasının sinesinde bir yara olan Karabağ kurtarılmış ve vatan topraklarına kazandırılmıştır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Azerbaycan’a asker gönderme tezkeresinin bir yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili MHP Grubu adına söz aldığı konuşmasında; 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ile enerji nakil hatlarına saldırması üzerine karşı harekâta başlamış olduğuna değinerek; “Kırk dört gün süren şanlı ve kahramanca mücadele neticesinde, Azerbaycan’la birlikte tüm Türk dünyasının sinesinde bir yara olan Karabağ kurtarılmış ve vatan topraklarına kazandırılmıştır” dedi.

Karabağ’ın yeniden hürriyetine kavuşturulmasıyla beraber, işgal ve zulmün son bularak Azerbaycan Türklüğünün hakkı olanı almasının 21’inci yüzyılın sonraki dönemlerinde de üzerinde sıklıkla durulacak bir başarıyı beraberinde getirdiğini belirten Özdemir; “Bu netice sadece Kafkasya bölgesiyle sınırlı kalmayıp tüm Hazar coğrafyasını, Asya ve Avrupa’yı etkileyecek ve Türklüğün lehine olan yeni sonuçlar da doğurmuştur. Bölgede süregelen Ermenistan işgaline dayalı statüko Azerbaycan’ın öz kudretiyle yerle yeksan edilmiş, mazlumun hakkı yeniden mazluma geçmiştir. Allah’ın yardımıyla zulüm son bulmuş, hak bizzat sahibi tarafından alınmıştır.” açıklamasında bulundu ve Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği muazzam zaferin Türklüğün şan ve şerefine yarışır bir gelişme olarak kayıtlara geçmiş olduğu açıklamasında bulunarak; “Ayrıca insanlık onur ve haysiyetinin savunulmasından yana olanların emsal kabul edeceği kutlu bir mücadelenin de yansımasıdır. Zaferden rahatsızlık duyanların asıl hazımsızlığı da bize göre burada yatmaktadı” dedi.

TÜRK MİLLETİ İÇİN HAKLI OLDUĞU DAVADA İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR

Kısa sürede elde edilen zaferde önemli kırılma anlarının da yaşandığını ve bunların başında da Şuşa’nın alınmasının geldiğini ifade eden Özdemir; “Coğrafi olarak âdeta bir kartal yuvasını andıran ve alınmasının imkânsız olduğu değerlendirilen Şuşa’nın Azerbaycan güçlerince kurtarılmasından sonra Ermenistan tarafı havlu atmak durumunda kalmıştır. Türk milleti için haklı olduğu hiçbir davada imkânsız diye bir şeyin olamayacağı Şuşa’da sergilenen kahramanlıkla bir kez daha tescillenmiştir” dedi.

MEHMETÇİK, AZAERBAYCAN’DA BAŞARIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 2020 yılında varılan anlaşmaya uygun olarak ve 16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması uyarınca Mehmetçik’in, ülkenin sorumlu olduğu alanlarda başarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Türkiye ve Rusya’nın birlikte oluşturduğu ortak merkez çerçevesinde askerlerimiz faaliyetlerine devam edegelmiştir” dedi.

TÜRKİYE HER FIRSATTA AZERBAYCAN’IN YANINDA OLMUŞTUR

Türkiye’nin, yaşanan gerginlik döneminde her fırsatta Azerbaycan’ın yanında olan tutumunu pekiştirmiş olduğunu ve özellikle Ermenistan’ı savaş sonrası imzalanan anlaşmaya uygun davranmaya davet ettiğini ifade eden Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; “Ancak, Ermenistan’ı bölgenin tarihî ve güncel gerçeklerinden uzaklaştırmak isteyen bazı bölgesel ve küresel güçlerin olduğu da aşikârdır, bunların başında da Ermeni diasporasının yoğun faaliyet yürüttüğü Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gelmektedir” açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN’IN SEVİNCİ SEVİNCİNİZ, HEDEFİ HEDEFİMİZDİR

Mehmetçik’in Kafkasya bölgesinde aktif varlık göstermesinin Türkiye’nin yüksek menfaatine hizmet ettiği hakikatinin açık olduğuna dikkat çeken Özdemir; “Karabağ savaşındaki vatan muharebesinde Azerbaycan’ın elde ettiği zafer bölgesel ve küresel dengeler açısından ne gibi yeni koşulları doğurduğu ve Türk dünyası gerçeğini taraflı yahut tarafsız herkesin karşısına getirdiği bilhassa da içerisinde bulunduğumuz dönemde malumumuzdur. Zira savaşın sonlanmasının hemen ardından, hızlı bir ivmeyle Türk dünyası ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların nihayete ermesinin yanında, Türk Devletleri Teşkilatının kuruluşu ve vizyon belgesinin ilanı dünyaya yeni bir güneşin daha doğduğunu göstermiştir.” açıklamasını yaptı. Kendi iç meseleleriyle hayli zor günler geçiren İran’ın, Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabullenmesi ve Zengezur Bölgesi’nde ilgili anlaşmalara uygun olan tasarrufun da Azerbaycan’da olduğunu anlamasının ve buna saygı duyması gerektiğini belirten Özdemir; “Zengezur koridorunun kurulması Azerbaycan için olduğu kadar ülkemiz için de hayati derecede önemli bir millî güvenlik ve beka meselesidir. Konuyu böyle yorumladığımızın muhataplarınca iyi anlaşılması lazımdır. Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, hedefi hedefimiz, her türlü hak ve menfaatini koruma arzusu da elbette ki bizim önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.