MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, partideki görevine son verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Güngör, “Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edenler, Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır” dedi.ANKARA (İGFA) - MHP'nin TBMM Grup Danışmanı olan Oğuzhan Güngör'ün partideki görevine son verildi.

Söz konusu tebliğ sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğuzhan Güngör, "Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur" dedi.

"Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır." diyen Güngör, paylaşımında, "Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör’ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti'nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum. Makam ve şahsi ikbal için herşeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi’ne ilham veren fikriyatın temeli budur. Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ’dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/oguzhangungor83/status/1849393701102977460