Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’yi sert bir dille eleştirerek, "Hiçbir hareketlerinde samimi değiller. Dertleri sorun çözmek değil, şov yapmak. Siyaset bu değil. Böyle fitne fesat yaparsanız Manisa halkı bunları unutmaz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’yi sert bir dille eleştirerek, "Hiçbir hareketlerinde samimi değiller. Dertleri sorun çözmek değil, şov yapmak. Siyaset bu değil. Böyle fitne fesat yaparsanız Manisa halkı bunları unutmaz" dedi.

MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, son günlerde Manisa kamuoyunda yer alan konularla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Kutlar, Yunusemre ilçesinde İYİ Parti ve CHP’nin seviyeyi iyice düşürdüğünü iddia etti. CHP İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın HDP ilçe başkanını ’mevkidaşım’ diyerek tebrik ettiğini söyleyen Cemal Kutlar, "Arkasından 2 ay sonra şehit aileleri ve gazileri derneğine bir yemek veriyor. Şimdi terör örgütü uzantısı olan bir partiyi ziyaret edip akabinde kalkıp şehit ailelerine bir yemek vermek ne kadar etiktir. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Kesinlikle bunu samimi bulmuyorum ’Çakalla plan yapıp koyunla yas tutuyorlar’ diye bir söz var. Bu söz tam kendilerine yakışıyor" dedi.

Seviyesiz bir şekilde siyaset yapıldığını dile getiren MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, "CHP İlçe Başkanı, ’2024’te Cengiz Ergün seni devireceğiz’ diyor. Bu çok ağır bir söz! Devireceğiz askeri darbelerle olur. Sandıkla gelen sandıkla gider. 2009’da çıkmışsınız Cumhuriyet Halk Partisi olarak yenilmişsiniz. 2014’te yenilmişsiniz. 2019’da yenileceğinizi anlamışsınız demişsiniz ki biz çıkmayalım İyi Parti çıksın, onlar da yenilmiş. Sandıkta yenemeyeceğinizi bildiğiniz bir Milliyetçi Hareket Partili Büyükşehir Belediye Başkanını devirmeye mi çalışacaksınız? Seviyesiz ve belden aşağı... Ben kendilerini siyasi nezakete davet ediyorum. Siyaset bu değil. Böyle fitne fesat yaparsanız Manisa halkı bunları unutmaz. Kim ne yaparsa yapsın Manisa halkı en güzel cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.

Yalan üzerine siyaset üretildiğini iddia eden Cemal Kutlar, "Çamlıca’daki sorunla ilgili ben açıklama yaptım. MASKİ Genel Müdürüyle de görüştüm. Ne telefonla görüşme talebi var, ne beyaz masadan görüşme veya sorun talebi var ne de yazılı olarak bir talebi var. Hiçbir şekilde bilgi almadan oraya gidip yalan üzerine siyaset. Yara kaşımaya yönelik bir siyaset. Kimin derdine derman oldunuz, ne projeniz var? Oturun, konuşun dinleyelim. Rabbim bize bu koltukları nasip etti. Bizim derdimiz insanlara hizmet etmek. İnsanların derdiyle dertlenmeliyiz. Sorunlarına çözüm bulmalıyız. Yunusemre’de sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 510 kilometre asfalt çalışması yapılmış. 632 bin metrekare kilit parke taşı yapılmış. Bunlar sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri. Bunun yanında Yunusemre Belediyesi’nin yaptığı çok büyük hizmetler var. Bunlar dosyalar halinde var. Kendilerine de sunabilirim" dedi.

Yunusemre ilçesinin sanayi olarak kalkındığını ve yapılaşmanın en fazla olduğu yerlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Cemal Kutlar, "İnsanın olduğu yerde sorun olacak. Ama ’Eyyy Cengiz Ergün’. Böyle bir söylem yok. Sen 400 delege ile seçilmiş ilçe başkanısın. Cengiz Bey 1 milyona yakın oy kullanılan Manisa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir kere hitabette doğru konuşmak lazım. Herkesin haddini, sınırını bilmesi lazım. Nasıl biz kendileriyle konuşurken bir sınır çerçevesinde konuşuyorsak, kendilerinin de bu sınır ve saygı çerçevesinde konuşması lazım. Ben, Cumhur İttifakı olmadan önce de ilçe başkanlığı yapmış birisiyim. Bir sorun olduğu zaman kamu kurumlarıyla, il müdürünü arayıp, randevu alıp, kendisine gidip bu sorunu çözmeye yönelik hareket edebiliyordum. Devletin bütün kurumları, bütün siyasi parti ilçe başkanlarına veya il başkanlarına açıktır. Geçenlerde Çevre Şehircilik il Müdürlüğü önünde İYİ Parti İlçe Başkanı açıklama yapıyor. Onun ruh ikizi de Valilik önünde açıklama yapıyor. Açıklama yaptığınız yerler kamu kurumları. Devletin önünde bu tarz şeyler etik değildir. Varsa bir sorunuz alın randevu. Ama bunların derdi sorunları çözmek değil. Şov yapmak" diye konuştu.

Son günlerde gündemde yer alan imar planları konusu ile ilgili de açıklama yapan MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, "Ben meclise de katıldım. Dışarıda konuşmak kolay, karşında kimse yokken atıp tutmak kolay. Alıyorlar iki kişi yanlarına burada şunu şöyle yaptı diyorlar. Tamam, muhatabı size cevap verecek bekleyin. Ama yok. Birkaç gün açıklama yapıyorlar. CHP orada salonu terk etti. Öyle bir meclis üyeleri var ki neye evet, neye hayır dediklerini bile bilmiyorlar. Bunlar halkı temsil etmek için buradalar. Saygı duyuyorum aldıkları oylara da. Ama 5000’lik ve 1000’lik planlar oy birliği ile yani Cumhuriyet Halk Partisi grubu dahil oybirliği ile kabul görmüştür. Bugün buna evet demişler yarın dışarıda güneşin altında iki, üç kişiyi de alıp işte ’burada usulsüzlük var’ diyorlar" dedi.

CHP’li meclis üyelerinin ’Biz sizin yeriniz olduğunu bilmiyorduk’ dediklerini söyleyen Cemal Kutlar, "Orada yaklaşık 698 parsel var. Adaletin kılıcı herkese eşittir, imar herkese eşittir, hukuk herkese eşittir. Siz bunu onaylıyorsunuz, ondan sonra gayri resmi bir şekilde ’Biz sizin olduğunu bilmiyorduk’ diyorsunuz Cengiz Ergün’ün olunca, Büyükşehir Belediye Başkanımızın olunca olmaz ama başkaları olursa olur. Burada ben art niyet seziyorum. Bunların tapulanma tarihi Cengiz Bey’in dedesi zamanından. Burası imara açılacak parsel, ben burada yer alayım, bunu yükselteyim gibi bir zihniyet yok" ifadelerini kullandı.

Manisa’nın Milliyetçi Hareket Partisi için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Cemal Kutlar, "Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay Manisa’dan. Türkiye’de bir tane Büyükşehir Belediyemiz var o da Manisa. Biz 50 sefer düşünüp bir sefer hareket ediyoruz. Çünkü tüm Türkiye’nin gözü bizim üzerimizde. Bunun haricinde de Rabbimin gözü üzerimizde. Biz haktan, adaletten, hukuktan yanayız. Varsa bir şey o ağacın altında açıklama yapacaklarına 50 metredir takriben, onlar ölçmeyi de iyi bilirler, giderler adliyeye kendisi de avukat dilekçe verir devam eder. Bunların tek derdi algı yönetmek. Biz bunlarla 2009’da da 2014’te de, 2019’da da mücadele ettik. 2023 çok önemli bir seçim. Cumhur İttifakı ile devletimizin tekrar ayağa kalktığı bir dönem. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz her daim devletimizin, milletimizin yanındayız. 2023 için de ’Hedef 2023 Aday Belli Karar Net’ sloganımızla Cumhur İttifakı adayımız bellidir. 2023’te de benim şahsi fikrim büyük bir zaferle seçimden galip geleceğimize inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi tek bir yumruktur. Hepimiz bir yerdeyiz. Biz saflarımızı çok sık tutuyoruz. Cumhur İttifakı ile beraber karşıdaki ittifaka karşı mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.

İki ilçe başkanından da siyasi olarak tecrübeli olduğunu ifade eden Kutlar, "Siyaseti karalama yapmadan, bel altı siyaseti yapmadan, nezaket içinde seviyeli bir şekilde yapalım. Gelin sorunları beraber konuşalım, ne yapabileceksek yapalım. Üst makamlara aktaralım. Biz yerel siyasetçiyiz, bu çizgimizi bilelim. Asıl problem siyasete bakış açısı. Biz liderimizin baktığı doğrultudan siyasete bakmaya çalışıyoruz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim. Bizim işimiz insanların dertlerini dinlemek, bu dertlere çözüm bulabilmek. Biz siyasi şov peşinde değiliz. Rant diyorlar, nerede rant? Çamur at izi kalsın siyasi anlayışı doğru değildir. Attığınız çamur elinize yapışır. Gün gelir önünüze böyle çıkar, siz o gerçekleri dinleyemeden o yeri terk edersiniz. Bu çok acı bir şey. Bir iftira atıyorsunuz, yüzleşme zamanı geldiğinde bir bahane bulup biz gidiyoruz diyorsunuz. Bekle cevabını al. Kendileri bu cevabı orada dinlemediler, canlı yayında dinlemişlerdir, dinlemedilerse bile bu cevabı önce 2023’te arkasından da 2024’te halkımız onlara verecektir, daha önce verdiği gibi" dedi.