Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Millet İttifakı’nı eleştirerek, “Bunların bu ülkeye vereceği sadece kaostur. Bu ülkeye katacakları sadece terördür. Bu ülkeye katacakları siyasi istikrarsızlıktır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Millet İttifakı’nı eleştirerek, “Bunların bu ülkeye vereceği sadece kaostur. Bu ülkeye katacakları sadece terördür. Bu ülkeye katacakları siyasi istikrarsızlıktır” dedi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde MHP’nin ‘Adım Adım 2023’ programı çerçevesinde ‘İlçe İlçe Anlatma Aydınlatma Toplantısı’ yapıldı. Burada konuşan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Millet İttifakı’nı eleştirerek, “Tekrar tekrar söylüyorum, bunların bu ülkeye vereceği sadece kaostur. Bu ülkeye katacakları sadece terördür. Bu ülkeye katacakları siyasi istikrarsızlıktır. Başka da bir şey yok. Bizimle birlikte, bu ülkeyle birlikte bu ülkede umut bekleyen Türk Cumhuriyetlerine, kardeşlerimize, Müslüman alemine bunların vereceği hiçbir şey yok. Allah’a çok şükür tekrar söylüyorum, Cumhur İttifakı’yla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türkiye bölgesinde artık bir güçtür. Yerli milli sanayisiyle birlikte, savunma sanayisiyle birlikte dünyada bir güçtür” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise altılı masayı eleştirerek, “Dış politikada kazandıklarımızı, iç politikada kazandıklarımızı, terörle mücadelemizi unutmayın. Sonra da altılı masayı hatırlayın. Adı altılı bunların, çete gibiler. Bir masanın ayakta durabilmesi için ayak lazım. Ayağın biri PKK ve onun uzantısı parti. Öbür tarafındaki uzantısı FETÖ, görüyorsunuz. Daha dışarıdaki bağlantılarını duyuyorsunuz. Kavala’yı anlatırım size Ahlat’a gelirseniz. Demirtaş’la kahvaltı yapmak isteyen ablayı da anlatayım. Bunları da hatırlayın. Bunlar ne vaat ediyor? Bir de onu hatırlayın. Her gün televizyonda görüyorsunuz. Bir vaatleri var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunlar gericiler. Biz parlamenter sistemi bıraktık. Zaten bunlar da beğenmiyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi diyorlar” ifadelerini kullandı.

MHP heyeti, Adilcevaz programının ardından Ahlat ilçesine geçti.