MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Prof. Dr. Kamil Aydın, seçim çalışmalarına ilçe gezileriyle devam ediyor. Aydın, birer gün arayla Erzurum’un Pasinler ve Aziziye ilçelerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Şehrin milli ve manevi değerlerinden Çöğenderli Hacı Salih Efendi ile Fakirullah Efendi’nin kabrini ziyaret eden Kamil Aydın, daha sonra muhtarlar ve ilçe esnafıyla bir araya geldi. Pasinler’in sanayi bölgesindeki ticari müesseseleri tek tek ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, ilçedeki seçim çalışmalarını Altınbaşak ve Alvar köyleriyle sürdürdü. İlçede bulunduğu her temasta ayrı bir ilgi ve sıcaklıkla karşılanan Aydın, seçim çalışmalarının bir sonraki gününü ise Aziziye ilçesine ayırdı.

MHP Erzurum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Prof. Dr. Kamil Aydın, Aziziye temaslarına 1. Organize Sanayi Bölgesi ile başladı. Burada faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ve Assist çağrı merkezini ziyaret eden Aydın, Erzurum için istihdam kapısına dönüşen bu kıymetli işletmelerin daha fazla yatırım ve istihdam gerçekleştirmelerini arzu ettiklerini söyledi. İlçedeki seçim çalışmalarına Dadaşkent’te kurulan semt pazarını ziyaret ederek devam eden Kamil Aydın, gün içerisinde yaygın birçok televizyon kanalına da canlı yayın konuğu olarak katıldı.

14 Mayıs seçimlerinin taşıdığı anlam ve önemi ekranlardan anlatan Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum’da Cumhur İttifakı ve MHP’ye gösterilen yakın ilginin memnuniyet verici bir düzeyde olduğunun da altını çizdi.