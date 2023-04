MHP 28. Dönem Denizli Milletvekili aday adayı Ebru Leman Kalkan, “Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli, Denizli’ye çok kıymet veriyor. Buradaki Milliyetçi Hareketin, Ülkücü Hareketin çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyor” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem Denizli Milletvekili aday adayı mimar Ebru Leman Kalkan, Denizli’de katıldığı bir internet televizyonundaki programda çok önemli açıklamalarda bulundu. MHP’li Kalkan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin, Denizli’ye büyük bir önem verdiğini vurguladı.

MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin Denizli’deki potansiyelden haberdar olduğunu belirten Kalkan, “Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, Denizli’ye çok kıymet veriyor. Burada Milliyetçi Hareketin, ülkücü hareketin çok daha büyük potansiyele sahip olduğunu biliyor. Çünkü geçmişte davamızı çok daha yukarıya taşıyan büyüklerimiz olduğunu ve onların hala bizim yanımızda olduğunu biliyor. Denizli’deki potansiyelden haberdar. Bir de bizim genel merkezimizin bir özelliği var. Liderimiz her yere çok hakimdir, her yerdeki davaya hizmet edenleri bilir. Davaya ihanet edenleri de bilir. Hiçbir yeri de gözden geçirmez. Her yer ile ilgili derin bilgileri vardır. Denizli deyince gözleri ışıldadı. Bizi görünce de öyle olduğunu düşünüyorum. Her zaman kıymet verdiğini bilirim şahsıma Bu sürecin çok güzel olacağını biliyorum. Bizim önümüze de gelen anketler var” dedi.

“Genel merkezimizde büyük bir kalabalık gördüm”

MHP’li Kalkan, aday adaylığı müracaatı sırasında genel merkezde gördüğü manzaranın kendini çok mutlu ettiğini söyledi. Kalkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir de çok enteresan bir söyleyeyim. Bu benim 14. seçimim. Genel merkezimizde gördüğüm kalabalığı görmekten, hatta biraz daha fazlasını görmekten mutlu oldum. Çok büyük bir kalabalık vardı. Üstelik başvuru süresinin ilk gününde gitmedim. Ülküdaşlarımı başvuru masalarının başında görmek, kentimizden de başvuruların olduğunu görmek, beni çok mutlu etti. Kamu görevinde olup istifa sürecinin kaçıran başvuruyu yapamayan da bir çok ülküdaşımızın olduğunu da biliyorum. Bu bizim hareketimizin nereye gittiği, Denizli’de hangi boyutlarda olduğumuzu ne noktada durduğumuzu gösteren çok küçük küçük ön veriler”

“Kadınlar burada olmaları gerektiğini anlayacak”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasette kadınlara gösterdiği öneminde altını çizen Kalkan, “Denizli özelinde baktığımda bizim partimizde çok genç kadın aday adayımız var. Listelerimizde kadın aday adaylarımız var. Genel merkezimizde kadın oranı çok fazlaydı. Ben de kadın erkek farkı gibi bir sınıflandırmanın devamlı altını çizmemek gerektiğini düşünüyorum. O zaman da ne kadar pozitif gibi göstermeye çalışsakta bir nevi negatif farkındalıkta yapmış oluyoruz. Hanımları yüreklendirmek için doğru bir hareket. Siyasete ne kadar çok girersek diğer girmeye cesaret edemeyen kadınlarımız da girecek. Burada olmaları gerektiğini anlayacaklar. Bence çok güzel ve olması gereken durumlar bunlar” ifadelerini kullandı.

Çok önem verdiği bir projesini paylaştı

MHP’li Kalkan, büyük önem verdiği bir projesiyle ilgili de, “Ezelden çok hassas olduğum nokta her zaman engelli bireylerle, kadınlarla ilgili oldu. Fakat kadınlarla ilgili çalışan çok fazla kurum var. Öyle bir kesim de var ki gerçekten gözden kaçan engelli anneleri En hassas olduğum nokta burası. Devamlı olarak STK’larla çalıştım, bir çok kuruluşta bulundum. Mütevelli heyetinde bulundum. Hala yönetim kurulunda olduğum güzel derneklerimiz ve hatta Denizli’de kurduğumuz bir vakfımız da bulunuyor. Bunların sesini duyurmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Benim kadın kolları başkanlığımdan itibaren hep bununla ilgili raporlar hazırladık. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bununla ilgili bir birikimimiz varı genel merkezimize iletiyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar ve çalışmalarda bizi davet ediyorlar. Bunları bir üst aşamaya taşımak ve bu annelerin sesi olmak üzere yola çıktık” bilgilerini verdi.

“Oyun kurucu mimar olur”

MHP’li Aday Adayı Mimar Ebru Leman Kalkan, ayrıca siyasette mimarların sayısının daha da fazla olması gerektiğine dikkat çekti. Kalkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Mimarların bu dönem özellikle bu kadar deprem kuşağından geçmiş ve bu kadar yanlış yapılanmış bir yapıda, artık siyasette daha baskın olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu inşaat sektöründe olan herkes bilir ki buradaki oyun kurucu mimardır. Bir sürü yelpazede bir sürü disiplin bu işe katkı koyar. Ancak gerçekten oyun kurucu mimar olur. Dolayısıyla bizim siyasette olmamız çok önemli. Doğru yapılanmayla doğru kent yapılarıyla birçok problemin çözülebileceğini düşünüyorum. Allah sayımızı arttırsın”