MHP’li Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a ziyarette bulundu.

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber Erzincan’da bir dizi temaslarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret etti.

Aksun ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarılar diledi.

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Bir süre fikir alışverişinde bulunarak yaklaşan seçim öncesinde çalışmaları istişare eden iki MHP’li belediye başkanı, hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.