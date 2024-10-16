Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesi için meclis araştırma önergesi verdi.

Sosyal medya hesabında konu ile ilgili paylaşım yapan Ersoy, önergenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

“Bünyan ilçemizde yaşadığımız elim sel felaketinin ardından; Bünyan’da muhtelif zamanlarda meydana gelen ve can ve mal kaybı ile sonuçlanan sel ve taşkın olaylarının sebeplerinin ve bir daha yaşanmaması için alınabilecek tedbirlerin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na, 20 vekilimizin imzası ile Meclis Araştırma Önergesi sunmuş bulunuyoruz. Sevdamız Bünyan.”