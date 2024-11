Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, “MHP olarak enerji politikamızın temel amacı; yenilikçi enerji teknolojileriyle ülkemizi enerji sektöründe lider bir konuma taşımaktır” dedi.

Ersoy, MHP olarak enerji politikalarındaki temel amaçlarının Türkiye’yi enerji sektöründe lider bir konuma taşımak olduğunu söyleyerek, “Enerji, modern dünyada kalkınmanın en temel unsurlarından biridir. Enerji kaynakları ise, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve stratejik gücünün yapı taşlarıdır. Sanayiden-tarıma, ulaşımdan-evlerimizdeki günlük yaşantımıza kadar her alanda enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu nedenle enerji, sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bağımsızlık ve güvenlik meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, enerji politikamızın temel amacı; dışa bağımlılığı azaltmak, kaynak çeşitliliğini sağlamak ve yenilikçi enerji teknolojileriyle ülkemizi enerji sektöründe lider bir konuma taşımaktır. Bu doğrultuda, nükleer enerji üretim teknolojilerine sahip olma hedefimizin altını çizmek isterim. Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projeler, sadece enerji arz güvenliğimizi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ileri teknoloji alanında ülkemizi küresel rekabete hazır hale getirecektir. Ayrıca, Bakanlığımızın, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımları takdir ediyor, güneş, rüzgâr ve biyoyakıt gibi çevre dostu kaynakların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını destekliyoruz. Petrol ve doğalgaz alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir yapının tesisi de oldukça büyük önem taşımaktadır. Yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen arama ve çıkarma faaliyetlerimizin artarak devam etmesi, enerjide dışa bağımlılığı azaltma yolunda atılan en somut adımlardır” dedi.

Madencilik sektöründe katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında güçlü konuma ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Ersoy, “Madedencilikncilik sektöründe ise, sadece hammadde değil, katma değerli ürünler üreterek dünya pazarlarında güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Altın, bor, toryum gibi stratejik madenlerin işlenmiş ürünlere dönüştürülerek ihracatını artırmak bu anlamda çok kıymetlidir. Ar-Ge yatırımlarına daha fazla kaynak ayırarak, teknoloji transferini teşvik ederek, sektörün önünü açmamız gerekmektedir. Enerji tasarrufunda tüketici bilinci oluşturulması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması adına yapılan çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Kamu ve özel sektör iş birliğiyle oluşturulan bu politikaların, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığına katkı sağladığını görmek hepimiz için gurur vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türkiye Yüzyılında, enerji politikalarımızı milli bir perspektifle şekillendiren, yerli ve yenilenebilir kaynakların geliştirilmesine öncülük eden şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyor, enerji güvenliğimizi ve ülkemizin refahını artırmaya yönelik çalışmalarınızdan ötürü ise sizleri tebrik ediyorum. Bakanlığımızın son yıllarda hayata geçirdiği projeler, Milli Enerji anlayışının güçlü birer örneğidir. Milli duruşunuzun timsali olan, bizim de parti politikalarımızla örtüşen bazı çalışmalarınıza özellikle temas etmek istiyorum. Sunumunuzda da değindiğiniz gibi; Bir zamanlar adı terörle anılan Gabar’da, bu yılsonuna kadar 10 kuyu, 2025 yılı içerisinde ise 60 yeni kuyu açılacak olması, günlük 57 bin varilin üzerinde petrol çıkarılması, Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere, doğu illerimizde 66 milyon varillik yeni rezerv keşfedilmesi, yurtdışındaki sahalarımızda gerçekleştirilen 40 bin varillik üretimle birlikte günlük toplan 155 bin varilin üzerinde petrol üretilmesi, 2’si LGN terminali, 3’ü FSRU olmak üzere, 5 adet gazlaştırma tesisimizin toplam giriş kapasitesinin 161 milyon metreküpe ulaşması, 208 bin km’yi bulan doğal gaz dağıtım hattımızın olması, 81 ilimizde 885 yerleşim yeri ve 222 organize sanayi bölgesine doğalgazın ulaşması, elektrik kurulu gücümüzün 114.600 MW’a ulaştırılması, son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde yaklaşık 11 milyar dolar karşılığı olan ithalatın önlenmesi ve ayrıca son dönemlerde, bakanlığımızın özverili çalışmaları ve milli perspektifi ile petrol ve doğalgazın yanı sıra yenilenebilir enerjide de büyük bir dönüşüm yaşanması devrim niteliğinde çalışmalardır” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bazı vatandaşların doğalgaz konusunda imar sıkıntıları yaşadığını söyleyen Baki Ersoy, “Enerji Dönüşümü-Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası, kurulu gücümüzü güneş ve rüzgârda 31 bin megavattan 120 bin megavata çıkaracak dev bir vizyonu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda yapılacak YEKA yarışmalarıyla her yıl en az 2 bin megavatlık yeni kapasite devreye alınacaktır. Ayrıca, izin süreçlerini hızlandıran düzenlemelerle yatırımcılarımızın önü açılmıştır. Enerji tasarrufu ve tüketici bilincinin artırılması adına yapılan çalışmalarla, özellikle, düşük gelirli vatandaşlarımızı korumaya yönelik yeni tarife düzenlemeleri vatandaşlarımız tarafından da takdir toplamaktadır. Az önce sunumunuzda bahsettiğiniz gibi, Kovid salgını ile başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı ile devam eden küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, salgın öncesi döneme göre enerji fiyatlarının hala yüksek meblağlarda seyretmesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda, tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarında 2023 yılında 328 milyar TL, 2024 yılının on aylık döneminde ise 275 milyar TL devletimiz tarafından karşılanmış, bu destek vatandaşlarımıza can suyu olmuştur. Halihazırda hala devam eden Elektrik ve doğal gazda sağlanan devlet destekleri, hanelerimizin ve sanayicilerimizin üzerindeki yükü azaltmaktadır. Bu sosyal politikalar hem ekonomik sürdürülebilirliğe hem de toplumsal refaha önemli katkılar sunmaktadır. Sayın Bakanım; Sözlerime son vermeden önce seçim bölgem olan Kayseri ilinin bazı taleplerinden bahsetmek istiyorum. Bazı mahallelerimizde, hanelerine doğalgaz hattı çektirmek isteyen vatandaşlarımız imar problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu problem, şehrimiz ilçelerinde oldukça yaygın bir durum olmakta ve vatandaşlarımız, özellikle de belediyeler ve doğalgaz firması arasında çıkmaza girmektedir. Gerekli kurumlar ile mutabakat sağlanarak, ilgili konuda bir orta yol bulunması hem halkımız hem de hali hazırda hava kirliliği ile mücadele etmekte olan şehrimiz için oldukça faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, özellikle de taşra mahallelerimizde, mirasta intikal olmadığı için birçok vatandaşımız doğalgaz aboneliği alamamaktadır. İlgili kanun gereğince, miras mallarında tüm ortakların doğalgaz aboneliği için imzaya iştirak etmesi gerekmektedir. Fakat yakınları yurtdışında olan ya da herhangi bir sebepten iletişimi bulunmayan şahıslar için ilgili bakanlıklarla birlikte bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır. Çünkü takdir edersiniz ki bu bir alım ya da satış işi değildir. Abonelik ücretini karşılayan ve hak sahiplerinden biri olduğunu beyan eden başvuru sahibine doğalgaz aboneliği verilmesi hem az önce belirttiğim gibi kayserinin hava kirliliğinin önüne geçilmesi için faydalı olacak hem de en temel ihtiyaçlardan olan ısınma, hijyen ve beslenme ihtiyaçlarına ulaşımı kolaylaştıracaktır” dedi.

Ersoy, doğalgazın yeni geldiği ilçelerde ara hatlar kurularak enerji ulaşması için ödenek talep ettiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son olarak, doğalgaz arzının yeni sağlandığı ilçelerimizde, ana hattın haricinde, ara hatların da kurularak her mahallemize enerji arzının ulaşması için ödenek sağlanması en önemli taleplerimiz arasındadır. Sayın bakanım bizzat sizin gayretleriniz ve talimatlarınız ile Kayserimiz ’in en doğusunda 123 km uzaklıkta olan Sarız İlçemiz ve Kayserimize 80 km uzaklıkta bulunan Cenneti Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ata toprağı olan Pınarbaşı İlçemizde bugün doğalgaz meşalesi yanmıştır. Tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Sayın bakanım, değerli şahsınızın öncülüğünde, ülkemizin enerji güvenliğini sağlamaya, doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmaya, çevreye duyarlı enerji üretimini artırmaya yönelik çok güzel çalışmalara imza atılmaktadır. Bu çalışmaları takdirle karşılıyor, sizlere ve kıymetli ekibinize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz olmak üzere, Bakanlığınızın tüm bürokratlarına özverili çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2025 yılı bütçemizin de vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”