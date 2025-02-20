Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; mülkiyeti Sağlık Bakanlığı’nda olan Bünyan eski Devlet Hastanesi binasının Hükümet Konağı olması için devredilmesi talebinde bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Mülkiyeti Sağlık Bakanlığı’nda olan Bünyan eski devlet hastanesi binasının, Hükümet Konağı olarak kullanılması için, tahsisisin Sağlık Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili talebimizi hemşerimiz, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Sayın Avşar Aslan’a ilettik. Kıymetli vekilimiz Baki Ersoy ile birlikte konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.