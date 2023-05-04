MHP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin demokrasi ve Türkiye siyasi tarihinin kilit taşı olacağını söyledi.

14 Mayıs gününe kadar hiç durmadan ve yorulmadan çalışacaklarını söyleyen Çakır şöyle devam etti, “14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşaktır. Ulaştığımız her herkese bunu anlatıyoruz.”

Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacağını söyleyen Çakır, “Bu seçimler kucaklaşma ile kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. Ya Türkiye’nin kudretini seçeceğiz ya kumar masasında heba olacağız. Ülkemizin meseleleri ve bunların çözüm yolları ile birlikte şehrimizin ihtiyaçlarını değerlendiriyor, not alıyor ve paylaşıyoruz. 14 Mayıs akşamı hem Cumhur İttifakı hem de MHP gülen taraf olacaktır.” diye konuştu.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaretinde konuşan MHP Erzurum Milletvekili Adayı ve Gazeteci Mehmet Musa Çakır, yoğun bir şekilde devam eden ziyaret ve seçim çalışmalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına destek istediklerini vurgulayarak, “Erzurum’da insanlarımızın bu anlamdaki heyecanları ve destekleri bizleri sevindirmektedir. Türkiye’de de Erzurum’da da kazanan bizler olacağız” dedi.