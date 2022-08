Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kardeşlik ve spor festivalinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kardeşlik ve spor festivalinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tokat’ın Almus ilçesinde 3. Almus Kardeşlik ve Spor Festivali yapıldı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen güreşlere yaklaşık 350 güreşçi katıldı. Sembol, yıldızlar ve büyükler kategorisinde pehlivanlar ter döktü. Büyükler kategorisinde yapılan başpehlivanlık güreşi finalini, rakibi Samet Özarslan’ı yenen Onur Balcı kazandı.

Festivalde konuşma yapan MHP’li Bulut, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Bu topraklarda bin yıldır her mezhepten, her milletten insan şanlı bayrağımızın, sancağımızın altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamıştır. Her düşüncede insanın İslam’ın doğruları ile birleşerek Anadolu hamuru içerisinde yoğrulmuştur. Tokatlılar olarak bize bırakılan mirası tüm değerlerini zenginleştirerek bugüne kadar taşıdık. Bu şanlı sancağın altında hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde tüm oyunlara rağmen yaşamaya devam edeceğiz. Bu devleti bin yıl daha yaşatmaya devam edeceğiz. Bu festivaller hemşerilerimizin dayanışmasını gösteriyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.