MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Erzurum sunumu yaptı. Aydın, Cumhur İttifakı sayesinde Erzurum’a yapılan yatırımlardan beklentilere varıncaya kadar birçok konuya değindiği konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür de etti. 1914 nüfus sayımında Türkiye’nin ilk 6 ili arasında bulunan ve tarihsel süreçte Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan cumhuriyete doğu-batı, güney-kuzey aksında her zaman jeopolitik ve stratejik bir öneme haiz bir Erzurum tarifi yapan Kamil Aydın, seçim bölgesi olan şehre ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, edindiği izlenimleri paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Erzurum sunumu yaptı. Aydın, Cumhur İttifakı sayesinde Erzurum’a yapılan yatırımlardan beklentilere varıncaya kadar birçok konuya değindiği konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür de etti. 1914 nüfus sayımında Türkiye’nin ilk 6 ili arasında bulunan ve tarihsel süreçte Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan cumhuriyete doğu-batı, güney-kuzey aksında her zaman jeopolitik ve stratejik bir öneme haiz bir Erzurum tarifi yapan Kamil Aydın, seçim bölgesi olan şehre ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, edindiği izlenimleri paylaştı.

20 ilçeden 19’una doğalgaz

Kamil Aydın, şunları kaydetti: “Öncelikle, Cumhur İttifakı’nın güçlü bir destek verdiği Erzurum ilimizde bugüne kadar yapılan yatırımlar noktasında halkım adına, Erzurumlu hemşehrilerim adına Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara şükranlarımı sunmak istiyorum. Bunları kısaca bir iki kalemde özetlemek gerekirse: Bir; yapılan tünellerin, tamamlanan göletlerin ve köprülerin açılışlarından dolayı bir mutluluk içerisinde olan hemşehrilerimizin bu konudaki memnuniyetini ifade etmek isterim. Yine, ticari bölge çerçevesinde birazdan söyleyeceğim, süreklilik arz etmesi gereken 6’ncı bölge içerisine alınması Erzurum’da bir ticari hareketliliğe neden olmuştur. Fakat bunun kalıcı bir hâle dönüşmesi yani bu haritada görüldüğü gibi arafta değil, yani yıl yıl uzatılan bir süreçte değil, tamamen kendi bölgesinde, diğer illerin olduğu gibi, kalıcı bir şekilde 6’ncı bölge çerçevesine alınması elzemdir. Öte yandan, Allah’a şükür, doğal gazın 20 ilçemizden 19’una ulaşması da gerçekten mutluluk verici bir gelişimdir; bu bağlamda da ben tekrar ilgililere şükranlarımı sunuyorum. Yine, ilimizde amaca matuf çok yönlü bir kütüphane ve müze yapımı gerçekleşmiştir; bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum”

Erdoğan’ın Taahhütleri

“Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen günlerde Erzurum’da yaptığı açılışlarda, toplu açılışlarda birtakım vaatleri de oldu, bugün ben de onları kısaca ifade etmek istiyorum, teyit altına almak ve bunun takibini yapma noktasında bütün Erzurum milletvekilleri olarak bir sorumluluk üstlendiğimizi belirtmek istiyorum: Bunların başında, biraz önce söyledik, bölgemiz hayvancılıkta ve tarımda lider bir pozisyonda ama bu sene kurak geçiyor, yarım kalan göletlerin, barajların bir an önce tamamlanması inşallah bölgenin tarımsal beklentilerine cevap verecektir. Yine, hayvancılıkta, özellikle büyükbaşta lider olan kentimize... Özellikle bitki tohumu desteği bağlamında Sayın Tarım ve Orman Bakanımızdan biraz daha bölgeye ağırlık verilmesi noktasında taleplerimiz bulunmaktadır. Yine, süt üretimi ve toplayıcılık fonksiyonunda olan, efendim, tankların çoğaltılması yine bölgeden gelen taleplerimiz arasında. Ayrıca yüksek hızlı trenin Erzincan sonrası daha hızlı bir şekilde yatırım programlarına alınıp deruhte edilmesi yani Kars’a kadar uzatılması da yine bizim büyük beklentilerimiz arasında”

Erzurum İçin Turizm

MHP Milletvekili Kamil Aydın, TBMM’deki konuşmasında; “Şehirde zincir otellerin sayısının artması turizme verilen önemin, ehemmiyetin bir nevi göstergesidir ama yatırımcılarımızın biraz önce ifade etmeye çalıştığı gibi acaba "6’ncı Bölge geçici mi olacak, kalıcı mı olacak?" endişesini gidermek adına bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum çünkü büyük ilçelerimizde de artık OSB’ler kuruldu, hatta şehir merkezimizde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi yeni yerine taşındı. Büyük desteklerinden dolayı yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza şükranlarımızı sunarken bu bölgedeki ek arazi tahsisi konusundaki hassasiyetimizin de dikkate alınması diğer bir önemli beklentimizdir” dedi.

EYT’de staj hatırlatması

Aydın, EYT konusunda da bir takım değerlendirmeler yaptı. Kamil Aydın, “Saygıdeğer milletvekilleri, yapılanların yapılacakların teminatı gerçeğinden hareketle inşallah, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci ağızdan verdiği müjdelere hepimiz tanıklık ettik. Biz diyoruz ki inşallah, bu müjdelerin devamı gelsin mahiyetinde hepimize gelen, özelde belki Erzurum ama genelde bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir iki meseleyi de gündeme getirmek istiyorum: Bunlardan bir tanesi elbette ki EYT, kangren hâline gelmiş, çözülmesi gereken bir meseleydi, çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun çözenlerden. Dolayısıyla, bu EYT’de kırık kırpık kalan birkaç mesele var ki bunlardan bir tanesi staj meselesi, buna da ben inanıyorum ki Sayın Çalışma Bakanımız bir mesai harcayacak, bunu da çözüme ulaştıracak”

Gazilerin Talepleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer önemli bir sorun da bizleri ziyadesiyle madden ve manen rahatsız eden, terörle mücadelede yaralanıp Gazi sayılmayan bir avuç kardeşimizin de bu bağlamda beklenen haklarının verilmesi... Bunlar 20-25 bin civarında. Gerçekten, bunlar -derecesi ne olursa olsun- vatan uğruna, millet uğruna, devletin her türlü ali menfaatleri noktasında cephede teröre karşı mücadele etmişler ve bir şekilde yaralanmışlar. Dolayısıyla bunların da efendim, çok küçük bir bütçeyi kapsayacağına inandığım, iyileştirmelerinin de dikkate alınıp gerçekleştirilmesi en büyük beklentimizdir diyorum.”