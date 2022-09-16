MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Türkiye düşmanları ve terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar. Milli çıkarlarımıza muhalefet ediyorlar. Toplumda karamsarlık umutsuzluk kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği bu ittifakın birinci amacı kışkırtıcılık yapmak” dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Türkiye düşmanları ve terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar. Milli çıkarlarımıza muhalefet ediyorlar. Toplumda karamsarlık umutsuzluk kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği bu ittifakın birinci amacı kışkırtıcılık yapmak” dedi.

MHP, Manisa’da adım adım 2023 ilçe toplantılarına başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan ve “2023’e doğru aday belli karar net” sloganıyla gerçekleşen “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” Toplantısı çerçevesinde Şehzadeler ve Yunusemre toplantısı Kurşunlu Han’da gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, “Bilge liderimizin Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği üzere ‘Adım adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma temasıyla yürüttüğümüz çalışmaların önemi günden güne etkinlik, derinlik ve genişlik kazanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyerek geleceğe güçlü bir Türkiye bırakma inancıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milli meselelerdeki tavizsiz duruşumuzu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle güçlendirerek dünyada ve bölgemizde yaşanan olağanüstü durumlarda dahi istikrarımızı sürdürmekteyiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi 19 Mayıs’tan intikam ve 29 Ekim’in rövanşını aramak için pusuya yatmış köksüz ve iş birlikçiler önce bizi aşmak, bizi yenmek ve bizi etkisiz hale getirmek mecburiyetindedir. Bu inanç ve sorumluluk çerçevesinde Manisa’mızda 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz” dedi.

“Amaçları iş yaptırmamak”

4 yıllık süreci değerlendiren MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP-HDP ve İYİ Parti’nin meclisi istismar ettiğini ve verdikleri soru önergeleriyle meclisin işleyişini engellemeye çalıştıklarını belirterek, “Bu 4 yıl süre içerisinde CHP-HDP-İP 950 adet soru önergesi vermişler. Dünya parlamentolarını birleştirsek, Türkiye gibi 20 ülkenin parlamentosunu birleştirsek bu kadar komisyon kurulma imkanı yoktur. Bu istismardır. Bu dönemde 11 komisyon kurulmuştur. Bizim meclis geleneğinde de bütün parti gruplarının ortak kararıyla komisyon kurulur. Biz bunları reddederiz. AK Parti - MHP oylarıyla reddedildi. Reddederiz. Ekimde açılacak meclis yine reddedeceğiz. Peşin peşin söylüyoruz. Saygı duyarız, gündeme getir konuş. Ama bizi reddetti diye eleştirme. Orada verilen grup önerilerinin pek çoğu zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim gündemimizde. AK Parti’nin gündeminde. Ayrıca istismarcı bir taktiğin de sonucudur. Amaçları Cumhur İttifakında gedik açmak ve iki partiyi karşı karşıya getirmek. Asın önemlisi meclisi tıkamak. Bu kadar komisyon kurulsa mecliste ne kanun çıkabilir, ne karar çıkabilir, ne asri ihtisas komisyonları çalışabilir. Milletvekillerinin bir çok görevi var. uluslararası komisyonlar var. Grup önerileriyle lak lak yapıp meclisi tıkamış olurlar. Amaçları da bu zaten iş yaptırmamak” dedi.

“Türkiye düşmanları ve terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kışkırtıcılık yaptığını savunan Akçay, “Türkiye düşmanları ve terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar. Milli çıkarlarımıza muhalefet ediyorlar. Toplumda karamsarlık umutsuzluk kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği bu ittifakın birinci amacı kışkırtıcılık yapmak. Bütün kurumları, iyi yapılan şeyleri de kötüleyip algı oluşturmaya çalışmak. Muhalefet partisinin görevi başta eleştirmektir ama sadece muhalefet yapmak değil siyaset üretmektir. Milliyetçi Hareket Partisinin farkı da budur. Biz muhalefetin nasıl yapıldığını ortaya koyduk. Şimdi de bunun denge ve denetim fonksiyonu olarak ifade ediyoruz. Milli meselelerimizi ilgilendiren konularda hiçbir zaman gözü kara bir şekilde muhalefet anlayışına sahip olmadık. Bunların hiçbir çözüm önerisi projesi falan yoktur. Bunlar yok etmeye, yıpratmaya kötülemeye yönelik olumsuz, edilgen bir üslupla siyaset yapıyorlar” dedi.

Akçay sözlerini şöyle tamamladı:

“CHP sözcüleri diyorlar ki ‘şu şu şu hususların patenti CHP’ye ait’ ne zaman var sende. ‘Bizde 2015 seçim beyannamemizde var’ diyor hemşerimiz Özgür Özel. Sen gidiyorken biz geliyorduk, iki de tur atmıştık. 2011 seçim beyannamemizde yer alan hususlardı bunlar. Milliyetçi Hareket Partisinin kanun tekliflerini takip etmişlerdir. Biz bundan rahatsız olmadık. Biz eleştirmedik CHP’yi. Demokratik bir şekilde paylaşsın. Ama ‘Bunun patenti bize ait’ dediğinde itiraz ederiz. Bunun patenti CHP’ye değil MHP’ye aittir.”

Toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili ve Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Hemşeri Dernekleri Başkanı Ragıp Güneş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.