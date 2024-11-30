Aliağa Belediyesi MHP Meclis Üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar, Şakran foseptiği için 11 yıldır mücadele verdiklerini ifade ederek, "Geldiğimiz günden beri Aliağa’da çözüm üretmekte en çok zorlandığımız ve hali hazırda çözemediğimiz tek problemimiz olabilir. Maalesef yetki sınırlarımızda bulunmadığı için çözemediğimiz bir problem. Şakran’da bir alt yapımız yok. 3 bin 900 hane foseptik kullanarak devam etmeye çalışıyorlar hayatlarına. Biz 11 senedir bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz" dedi.

Aliağa Belediyesi MHP Meclis Üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar, katıldığı bir televizyon programında, Aliağa Belediyesi tarafından yürütülen; altyapı yatırımları, dijitalleşme süreçleri ve kadın destek projeleri hakkında bilgiler verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Meclis Üyesi de olan Akar, "Mevcut yürüttüğümüz projelerde de her bir kadının hayatına ayrı ayrı dokunmaya çalışıyoruz" dedi. Hilal Sadıkoğlu Akar, Aliağa trafiğinin en yoğun bölgelerinden olan İzmir-Çanakkale yolu üzerine 103 gün gibi kısa bir sürede 700 metrelik bir battı çıktı yaptıklarını belirtti.

Akar, "Aliağa’nın eski garaj mevkii diye anılan trafiğinin zorlandığı bir noktaya çözüm sağladık. 103 gün 10 saatte tamamladık; ama bu konuşulurken sanki bir tane yapmışız gibi konuşuluyor, aslında biz ikinci bir battı-çıktı da yaptık. Bir tanesi; Çanakkale-İzmir yolunu rahatlatmak için yaptığımız 700 metrelik battı çıktımız var. İkincisi; bunun bittiği yerden Aliağa’ya dikey olarak bir ikinci battı-çıktı sağlayarak aslında 103 gün gibi kısa bir sürede 2 tane battı çıktı yapmış olduk Aliağa’ya" dedi.

Şakran foseptiği için 11 yıldır mücadele veriyoruz

Şakran bölgesindeki foseptik sorununa da değinen Hilal Sadıkoğlu Akar, “Geldiğimiz günden beri Aliağa’da çözüm üretmekte en çok zorlandığımız ve hali hazırda çözemediğimiz tek problemimiz olabilir. Maalesef yetki sınırlarımızda bulunmadığı için çözemediğimiz bir problem. Şakran eski bir beldemiz. Şakran’da bir alt yapımız yok. 3 bin 900 hane civarında foseptik kullanarak devam etmeye çalışıyorlar hayatlarına. Biz 11 senedir bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Seçim çalışmalarında projeye başladıkları söylendi; ama maalesef seçim döneminden sonra hiçbir şey yapılmadı. Şakran ile ilgili umutlarımız hala bekleme modunda” ifadelerine yer verdi.

Akar, şöyle devam etti:

"Aliağa’da bölge olarak bir tane itfaiye istasyonumuz var. Onlar canla başla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bir de Orman Genel Müdürlüğünün ekipleri var. Helvacı gibi Şakran gibi uzak mahalleleri de olan bir ilçeyiz; ama büyükşehir Aliağa’da 1 tane istasyonla hizmet vermeye çalışıyor. Bu noktada geçen günlerde bizim bir planımız olmuştu. Bu plan maalesef CHP meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Halbuki yapacağımız projenin içinde 5 dönüme kadar bir itfaiye alanı da mevcuttu. İZBAN’dan delta parka kadar olacak bir tramvay projemiz var. Bunun ana hatları belirlendi. Tramvayın geçeceği bir yat limanı projemiz de var bunun için de. ÇED raporu bekliyoruz. Ondan sonra tramvay ve teleferik projelerine başlayacağız.”