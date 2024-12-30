Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kültür ve Sanat İşlerince "Sinema Yeşilçam" kitabı hazırlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli himayesinde "Sinema Yeşilçam" kitabı hazırlandı. Kitapta, MHP’nin kuruluşunun 55’inci yılı dolayısıyla Türk sinemasının 55 efsane ismi yer alıyor. Bahçeli, kitabın ön sözünü de kaleme aldı.

Türk sinemasında güldüren, düşündüren, hüzünlendiren karakterlerinin Türk sinema ve sanat hayatına derin izler bıraktığını aktaran MHP lideri Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik gelişmelerin veya gerçeklerin bir senaryo kapsamında gösteriminde bilhassa Yeşilçam ve Yeşilçam’a renk ve ruh veren sanatçılarımızın muazzam bir rolü olmuştur. Her birisi kendi alanında ekol, hatta mektep olan bu sanatçılarımızın milli hafızaya kazınarak gelecek nesiller tarafından hatırlanması ve tanınması elbette Türk kültür ve sanat hayatına muhterem bir destek, aynı şekilde sanatçıya duyulan vefanın gereğidir."

"Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı" ve "Halıcı Kız" filmlerinin posterlerinin yer aldığı kitapta, Türk sinemasının 4 yapraklı yoncası olarak bilinen Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’in sanatsal yaşamından kesitler sunuluyor.

Kitapta, "Küçük Hanımefendi" Belgin Doruk’tan "Taçsız Kral" Ayhan Işık’a, Yeşilçam’ın ilk yıldızları Nedret Güvenç’ten Eşref Kolçak’a, Aliye Rona’dan Neriman Köksal’a, Cüneyt Arkın’dan Fikret Hakan’a, Türk sinemasının güldüren yüzü Şener Şen ve Kemal Sunal’a kadar pek çok sanatçının filmlerinin isimleri ile afişleri ve sinema kariyerlerine ilişkin bilgilere yer veriliyor.