MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangınına ilişkin tekli verdi.

Özdemir TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Özdemir, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangını sonrasında ‘Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’ uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’n sundu.

Teklifle, Büyükşehir sınıfına giren illerde Büyükşehir, diğer illerde ise İl Belediyeleri’nin okul, üniversite, cami ve diğer ibadethaneler, stadyum, hastane, konser ve konferans salonu, alışveriş merkezi, fuar alanı, semt pazarı, iş merkezi, lunapark, sanayi bölgeleri ile konaklamanın yer aldığı turizm bölgelerinin bulunduğu yerlere en çok 10 dakikalık mesafeye seyyar yahut sabit itfaiye istasyonu kurulması zorunluluğu getiriyor.