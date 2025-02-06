Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir" açıklamasını yaptı.

MHP’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine" denildi.

Kaynak: İHA