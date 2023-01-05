MHP Erzurum İl Başkanlığında görev dağılımı yapıldı. İl Başkanı Adem Yurdagül, bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, teşkilatın ana kademesini belirledi.
MHP Erzurum İl Başkanlığında görev dağılımı yapıldı. İl Başkanı Adem Yurdagül, bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, teşkilatın ana kademesini belirledi.
MHP İl Başkanı Yurdagül, yönetimiyle bir araya geldiği toplantıya, 2023 yılının ülke, milleti ve tüm insanlık için hayırlı olması dileklerinde bulunarak başladı. 2023 Lider Ülke Türkiye hedefinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin uygun görmesiyle Erzurum’da hizmete başladıklarını kaydeden Yurdagül, şunları kaydetti:
“MHP olarak 2023 yılında geleceğin daha güçlü Türkiye’sini inşa etmek adına var gücümüzle çalışırken, MHP Erzurum İl Başkanlığı olarak güçlü bir Erzurum için yola revan olduk. Malazgirt Zaferi’nin ardından açılan gedikten Anadolu’ya nasıl Erzurum’dan girip bu toprakları yurt kıldıysak, milli mücadelenin temellerini nasıl Erzurum’dan atıp, yurdumuzu koruduysak yine aynı aşkla 2023 Lider Ülke Türkiye idealimizde, Erzurum’u öncü kılmak gayesindeyiz. Bu idealimiz doğrultusunda Erzurum İl Başkanı ve bir kardeşiniz olarak varımızı yoğumuzu taşın altına koymaktan başka şansımız olmadığını bilmenizi istiyorum. İçeride ve dışarıda düşman türlü oyunlarla üzerimize sel olup gele dursun, biz yıkılmaz bir set olacağız. Bu seti daha kavi kılmak adına Türk siyasetinin teminatı olan partimizin tedrisatından geçmiş, bir bardak çayımızı içmiş, ocaklarımızda pişmiş tüm abi ve kardeşlerimi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kısacası tüm dava arkadaşlarımızı ayrım yapmadan göreve davet ediyorum. Ayrılıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı, ülküdaşlık ve kardeşlik hukukunun üstün kılındığı bir anlayış ile yönetimimiz oluşturduk. Daha önce ifade ettiğim gibi kimse kimseden bir adım önde ya da arkada değildir, yan yana omuz omuza tek vücut olarak Erzurum’da ülkücü hareketin mazisine ve muhtevasına yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Erzurum’da çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayarak, tüm hemşehrilerimizin gönlüne girerek cumhur ittifakı olarak yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle il teşkilatımızın ana kademelerinde görev alan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve yönetimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Yönetim Kurulu Başkanlık Divan şu isimlerden oluştu;
İl Başkanı: Adem Yurdagül
Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Cihan Aksakal
Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı:Adem Uzunpolat - Alparslan Başlıcan
Siyasi Parti İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Mutlu Yurdigül - Mahmut Budakın
Esnaflardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Nihat Uğurlu-Selçuk Yaşarbaş
Sanayi ve İş Adamlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Öztürk Akdemir-Serhat Kılıç
Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: İbrahim Kızılgül -Uğur Acar
Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Ömer Metin-Ömer Tuğrul Kılıç
Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Hasan Yamaç - İbrahim Şahsuvaroğlu
Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Abdullah Karaoğlu - Fehmi Arslan - Mustafa Topaloğlu
Partiye bağlı yan kuruluşlar olan STK’lardan İl Başkan Yardımcıları: Haktan Genç - Hakan Kotçioğlu
Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu İl Bşk. Yardımcıları: Ufuk Demir-Emre Mola
Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Serdal Haki - Kürşat Tarhan
Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları: Muhittin Çapadağ - Abdullah Kaya
İl Genel Sekreteri: Erdal Aydın
İl Genel Sekreter Yardımcısı: Hüseyin Bayrakçı
İl İdare Amiri: Serdal Akan Özer - Nurettin Demir - Nizamettin Akbulut
Basından Sorumlu İl Başkan Danışmanı: Mehmet Musa Çakır
Özel Kalem: Osman Yılmaz
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